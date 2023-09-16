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Україна отримала від США 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки, – Пентагон

Журналіст
Україна отримала від США 3D принтери для друку запчастин до військової техніки, Пентагон
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Сполучені Штати Америки передали Україні промислові 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки на полі бою

Про це заявив помічник керівника Пентагону з питань закупівель та утримання Вільям ЛаПлант, передає НСН з посиланням на “Голос Америки“.

За словами представника Міністерства оборони США, такі спеціальні 3D-принтери промислового рівня були доставлені в Україну в серпні.

А вже минулого тижня українці завершили навчання по роботі з цими пристроями, додав американський чиновник.

“Йдеться про принтер розміром із вантажівку, навчання на якій закінчили українці, і на ньому вони можуть друкувати всі свої частини”, – пояснив він у ході виступу в Центрі за нову американську безпеку.

Україна отримала від США 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки

Україна отримала від США 3D-принтери для друку запчастин до військової техніки, Пентагон

ЛаПлант зазначив, що наявність в української сторони даних принтерів “зовсім змінює справу”, оскільки пристрої прискорюють процес та відкривають нові можливості.

“Ви можете робити чудові речі за допомогою 3D-друку, не тільки через швидкість. Ви можете фактично виробляти деталі, які ви не могли виготовити у звичайних умовах”, – звернув увагу представник Пентагону.

Також він додав, що в Україні фахівці після початку широкомасштабного вторгнення РФ стали самостійно і за своєю ініціативою друкувати 3D запчастини та деталі, навіть без відповідних дозволів, і не маючи пакетів технічних даних.

“Знаєте, як кажуть, коли твоя країна зазнає екзистенційної атаки, закони про інтелектуальну власність лише трохи мають значення. Тож ми навели з цим порядок разом з іншими країнами. Тепер у них є всі пакети технічних даних”, – висловився він про ситуацію.

Застосування 3D-принтерів в Україні

Технологію друку різних пристроїв та предметів давно застосовують в Україні. При цьому тільки недавно стало відомо про плани створити на 3D-принтері цілу будівлю.

Подібний проект розпочали в Ірпені Київської області, де планують збудувати перший у країні приватний будинок за допомогою друкування на 3D-принтері вітчизняного виробництва.

Зазначимо, що подібне будівництво є поширеною практикою у світі та показало добрі результати.

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