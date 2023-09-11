Скільки російських військ і техніки задіяні проти України – розповіли у ГУР

У ГУР розповіли, скільки російських військ і техніки задіяні у війні проти України, передає НСН.

Російська Федерація утримує на території України понад 420 тисяч своїх військових. При цьому у цю кількість не входять бійці Росгвардії та інші силові структури, які забезпечують окупаційну владу.

РФ зосередила на наших тимчасово окупованих територіях та на Кримському півострові понад 420 тисяч військовослужбовців. Це, якщо не брати до уваги Росгвардію, інші структури, спеціальні підрозділи, силові структури РФ, які забезпечують окупаційну владу на наших територіях, – розповів під час зустрічі “Ялтинської європейської стратегії” заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, якого цитує “Інтерфакс-Україна”

Скільки військової техніки використовує Росія

Крім того, Росія використовує у війні проти України таку кількість техніки:

2260 танків (15-20% танки Т-54/62);

5260 ББМ;

3050 артсистем;

920 РСЗВ;

46 ОТРК;

360 літаків;

320 вертольотів;

64 кораблів/катерів;

5 підводних човнів.

За словами представника ГУР, з початку повномасштабної війни РФ так й не досягла стратегічної мети щодо повної окупації території України. Також ворог мав й інші цілі, такі як повна окупації Луганської та Донецької областей.

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