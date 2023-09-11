За перший місяць роботи Єдиного реєстру зброї її послугами скористалися понад 15 000 українців. Сервіс отримує понад 500 заявок на день, про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко, передає НСН.

Скільки заявок подали українці на отримання дозволів на використання зброї

За словами Ігоря Клименка, 15 000 користувачів вже зареєструвалися і подали заявки на придбання, зберігання або перереєстрацію зброї. При цьому він зазначив, що це понад 500 заявок на день і що лише 0,87% заявок відхиляються.

«За неповні три місяці роботи ми отримали понад 57 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів. В «Єдиному вікні громадянина» авторизувалося більш як 30 тисяч користувачів», – сказав Клименко.

Він додав, що створення реєстру зброї, точний облік зброї та контроль за її розповсюдженням є важливою частиною заходів безпеки.

«Кожна одиниця зброї має бути облікованою і зареєстрованою», – резюмував Клименко.

Раніше міністр внутрішніх справ заявив, що українці будуть зобов’язані здати отриману під час війни зброю, яку вони мають на руках, після закінчення терміну дії воєнного стану.

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