Призначений за тиждень до окупації ЗАЕС екс-директор Мурашов має російський паспорт – розслідування

Призначений за тиждень до окупації ЗАЕС екс-директор Мурашов має російський паспорт. Такі результати розслідування журналістів hromadske, передає НСН. Мурашов стверджує, що паспорт оформив для нього його батько, а сам він до цього непричетний.

Нагадаємо, росіяни викрали гендиректора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова — про це 1 жовтня 2022 року заявив президент ДП «Енергоатом» Петро Котін. На той час Мурашов уже 7 місяців працював в окупованому Енергодарі.

За словами Мурашова, після відмови співпрацювати з росіянами ті потримали його кілька днів у полоні й «депортували» у Запоріжжя. Як повідомляє hromadske, нині він живе і працює в Києві — обіймає посаду головного інженера ЗАЕС. Журналісти зустрілися з ним.

Призначений за тиждень до окупації ЗАЕС екс-директор Мурашов має російський паспорт: ось вдалося з’ясувати журналістам

Народився в Росії і часто їздив в Крим

Ігор Мурашов народився в російському місті Боровськ, що за 100 км від Москви. Вищу освіту здобував в Обнінському інституті атомної енергетики в росії. Навчався там разом із нинішнім директором ЗАЕС Дмитром Вербицьким. Після Обнінська Мурашов вчився у Севастопольському інституті ядерної енергії та промисловості.

З 1998 року працював на різних посадах на Запорізькій АЕС і часто навідувався до Криму. Після того, як росіяни окупували півострів, продовжив туди їздити.

За інформацією джерел журналістів hromadske, які мають доступ до даних про перетин адмінмежі материкової частини України й окупованого Криму, у 2014 році Ігор Мурашов щонайменше тричі відвідував окупований півострів.

Паспорти отримали батько і син

В одній з таких поїздок він став громадянином росії. hromadske від двох джерел отримало витяг з автоматизованої системи «роспаспорт». Згідно з ним, 23 вересня 2014 року Ігор Мурашов в окупованому Севастополі отримав паспорт із двоголовим орлом.

У системі «роспаспорт» збереглася заява Мурашова на отримання російського паспорта. У ній вказана й причина набуття громадянства. Як ідеться у витягу, паспорт виданий на підставі статті 5 несумісного з міжнародним правом договору «між російською федерацією та Республікою Крим». За цією статтею росія визнавала громадян України та осіб без громадянства, які на момент анексії постійно проживали на півострові, своїми громадянами.

Система «роспаспорт» показує, що паспорт Мурашова досі «дійсний», хоча чоловік мав би замінити документ у 2021-му році, коли йому виповнилося 45. Оскільки Мурашов цього не зробив, у базі МВС рф цей паспорт уже відображається як «недійсний».

«Я бачив такі помилки раніше, коли в “роспаспорті” не відображається недійсність паспорта. Це не свідчить про те, що документ фальсифікований», — розповідає журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв

Грозєв пояснює, що в системі «роспаспорт» статус документа можуть змінювати на «недійсний» у ручному режимі. Наприклад, коли людина фізично приходить міняти свій паспорт на новий.

А втім, недійсність російського паспорта не означає втрату громадянства рф. Несвоєчасна заміна паспорта в росії карається лише штрафом.

«Паспорт можна прострочити, втратити, спалити. На громадянство це ніяк не впливає», — каже російський юрист Ілля Новіков

24 вересня 2014 року — наступного дня після того, як Ігорю Мурашову видали паспорт, — у тому ж відділені федеральної міграційної служби рф у Севастополі російський паспорт отримав і його батько Валерій, уродженець Івано-Франківська (нині покійний — hromadske).

Згідно з документом, батько, як і син, отримав російський паспорт уперше. З тієї ж причини — за договором, який є спробою легалізації окупації Криму.

Проте, на відміну від свого сина, через місяць Валерій Мурашов оформив ще й закордонний паспорт. Цього разу вже у москві.

За даними джерел hromadske, 24 вересня — у день, коли його батько отримав російський паспорт, — Ігор Мурашов покинув Крим. Як він розповів пізніше журналістам, разом з ним була його родина.

Як пояснив Ігор Мурашов наявність російського паспорту у себе

hromadske зустрілося з Ігорем Мурашовим у Києві біля офісу «Енергоатому», де він нині працює, щоб почути пояснення головного інженера ЗАЕС щодо його російського паспорта.

Мурашову показали згадані вище документи. А далі був такий діалог:

— Ось тут ваш підпис у документі щодо отримання російського громадянства.

— Схожий. Схожий на мій, згоден.

— Ви з цим документом знайомі?

— Ні.

— А чому ви їздили до Криму в той час?

— У моїх батька й матері була квартира за адресою, яка тут вказана. (Мурашов стверджує, що ні він, ні його батьки постійно в ній не мешкали — hromadske.). Куплена у 2009 році. У 2014-му я їх возив туди, щоб оформити комуналку.

Як розповідає Мурашов, він знав, що під час поїздки до Криму у вересні 2014-го батько вирішив оформити собі російське громадянство. За словами Мурашова, батько мав проросійські погляди й навіть хотів дати хабар, щоб зробити російські паспорти всій родині. Але оформив лише для себе і свого сина. Хоча сам Ігор Мурашов, за його словами, просив цього не робити.

— Ви вважаєте, що ці документи оформив ваш батько?

— Я припускаю. Думки про це були, але тепер я бачу, що є певні докази (…) Я про це нічого не знаю. Там була каламутна історія з одним адвокатом на прізвище Мелікян. Можливо, батько без мене це зробив.

— А як батько без вас міг оформити такий документ?

— Півтори тисячі доларів.

— Він платив такі гроші за документи?

— Я не знаю, скільки він платив. Я кажу, що про це була розмова. Я був категорично проти.

— Як же він тоді отримав підпис?

— Я не сказав би, що це мій підпис.

— А навіщо ваш батько оформлював собі російський паспорт?

— Він мав «ту» позицію. Ми дуже сильно сварилися. У деяких поїздках він кричав, виходив з машини. Я не хочу про це згадувати. Ми з дружиною мали чітку проукраїнську позицію.

Як розповідає сам Ігор Мурашов, його батько працював у російській компанії «Атомтехэнерго», де обіймав посаду керівника представництва на Білоруській АЕС. 5 лютого 2023 року Україна наклала санкції на цю компанію.

Журналіст видання Bellingcat Христо Грозєв, який багато років працює з такими документами, дослідив витяг із системи «роспаспорт» щодо набуття громадянства рф Мурашовим і дійшов висновку: «Документ такий точно є. І це факт. Він вписаний у систему “роспаспорт”».

Також журналісти запитали Грозєва, чи міг батько Мурашова самостійно, без сина оформити для нього російський паспорт.

Журналіст вважає версію головного інженера ЗАЕС малоймовірною:

«Я дізнавався, чи можна оформити паспорт без присутності людини, але за таке ніхто не береться. Теоретично він міг знайти такого корупціонера, але там є біометрія, тому я не розумію, як це можна було зробити в такий спосіб»

Чим займається Ігор Мурашов сьогодні

Мурашов став виконувачем обов’язків гендиректора Запорізької АЕС за тиждень до повномасштабного вторгнення — 16 лютого 2022 року. Після того, як восени 2022-го росіяни його викрали, а потім відпустили, від посади відмовився.

Нині Ігор Мурашов працює головним інженером на Запорізькій АЕС. Ця посада не така публічна, як пост керівника, який Мурашов обіймав до цього. Але вона так само передбачає доступ до багатьох документів та участь у нарадах, де обговорюють енергетичну безпеку України.

Засідання Ради головних інженерів ДП «НАЕК «Енергоатом» у лютому 2023 року, на якому присутній Ігор Мурашов

Що кажуть в СБУ

Журналісти надіслали в СБУ запит із питанням, чи оцінювала служба дії керівництва ЗАЕС напередодні й у перші місяці повномасштабного вторгнення, і чи могли якісь дії Ігоря Мурашова поставити під ризик безпекову ситуацію на ЗАЕС.

Розслідувачам відповіли, що за фактом захоплення армією рф Запорізької атомної електростанції та її неналежного обслуговування й функціонування упродовж тимчасової окупації Служба безпеки України відкрила низку кримінальних проваджень. Досудове розслідування у них здійснюється за ст. 111 (державна зрада) та ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

«У межах цих проваджень СБУ досліджує всі обставини захоплення цього об’єкта критичної інфраструктури, документуються злочинні дії керівництва та співробітників ЗАЕС, які добровільно обіймають посади у фейковій російській експлуатаційній організації та допомагають державі-агресору. Детальні відомості досудового розслідування належать до таємниці слідства і можуть бути розголошені лише з письмового дозволу слідчого чи прокурора й у тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Наразі такого дозволу немає», — йдеться у відповіді пресслужби СБУ

Hromadske зазначає, що в розпорядженні редакції немає жодних доказів співпраці Ігоря Мурашова з росіянами.

А втім, наявність російського громадянства в одного з ключових співробітників державного стратегічного підприємства викликає занепокоєння. Тож ми передали СБУ всі докази того, що Мурашов і його батько отримували російські паспорти. У пресслужбі нам відповіли: «Надана вами інформація врахована в оперативно-службовій діяльності», – йдеться в повідомленні hromadske

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