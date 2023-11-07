В Україні відкриється новий табір для військовополонених – подробиці

Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для військовополонених – які його особливості

В Україні найближчим часом відкриють ще один табір для військовополонених через велику кількість російських окупантів, які потрапили в полон ЗСУ або ж здалися добровільно.

Про це повідомляє проєкт «Хочу жить», інформує НСН.

«Через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкривається новий табір для утримання військовополонених. Паралельно з цим тривають роботи з підготовки до запуску ще одного табору», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збільшення кількості військовополонених пов’язане як із ситуацією на фронті, що погіршується мотивацією російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною.

В Україні відкриється новий табір для військовополонених

Також повідомляється, що як і у випадку з табором «Захід-1», умови у новому таборі відповідатимуть усім вимогам норм міжнародного гуманітарного права. Російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв’язком із рідними, а також постійним доступом до представників Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Сам табір перебуває у глибокому тилу, оскільки це передбачено Женевськими конвенціями.

«Утримання військовополонених виключно у спеціально відведених для цього місцях передбачено Женевськими конвенціями. На відміну від РФ, Україна дотримується міжнародних гуманітарних норм. У той час як російська сторона, наприклад, утримує українських військових у звичайних в’язницях та виправних колоніях разом з ув’язненими, часом у нелюдських умовах, не поважаючи та фактично не визнаючи їхнього статусу військовополоненого», – зазначили у пресслужбі проєкта.

Як відомо, в Україні перший табір для військовополонених росіян «Захід 1» з’явився у травні 2022 року. Він розташований на базі виправної колонії на Львівщині. Тоді держава на функціонування табору виділила, зокрема, у 2022 році 56 млн грн, за шість місяців 2023 року – 20,48 млн грн.

У таборі для полонених окупантів є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.

Ще у таборі функціонує магазин, в якому полонені можуть придбати їжу, одяг, засоби гігієни та догляду тощо.

Ще новини України: РФ змушує українських полонених вступати до “добровольчих формувань” – ISW