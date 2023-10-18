«У вас 18 пропущених»: дрони масовано атакували військовий табір під Курськом – ЗМІ

Дрони масовано атакували військовий табір під Курськом. Військовий журналіст Юрій Бутусов, посилаючись на власні джерела у Службі Безпеки України, повідомляє, що це були дрони СБУ, передає НСН.

«18 пропущених»: дрони від СБУ влаштували “бавовну” у військовому таборі біля аеродрому “Халіно” у Курській області, – написав Бутусов у своєму Телеграм-каналі сьогодні і оприлюднив відео

Журналіст каже, що саме Служба безпеки сьогодні вночі організувала “бавовну” в польовому таборі росіян біля села Постоялі двори. Тут, неподалік від військового аеродрому “Халіно”, розміщувались до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється.

Зазначимо, що росіяни традиційно повідомляли, нібито усі безпілотники було збито.

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