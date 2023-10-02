Ударні дрони атакували російський авіазавод у Смоленську, де виробляли ракети Х-59 – ГУР

Ударні дрони атакували російський авіазавод у Смоленську, де виробляли ракети Х-59. Про це повідомляє Головне управління розвідки України, передає НСН.

1 жовтня 2023 року внаслідок удару по Смоленському авіаційному заводу порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

Згідно з підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, завдавши значних пошкоджень виробничим потужностям військового підприємства держави-агресора.

Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу «повітря-поверхня» з дальністю до 280 км ― одна з тих, якими російські повітряно-космічні сили найчастіше обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.

Від застосування такої зброї найбільше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Ще новини України і світу: У Росії дрони тричі атакували Брянську область