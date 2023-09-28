Вночі російські дрони атакували Україну – подробиці від Повітряних сил

Вночі 28 вересня російські дрони атакували Україну. Всього окупанти випустили 44 ударні безпілотники.

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат детальніше розповів про чергову нічну атаку безпілотників, передає НСН.

“Цієї ночі була не рекордна кількість безпілотників. Було й більше. Але 44 – це близько пів сотні й доволі потужна атака. 34 знищено. Плюс безпілотники оперативно-тактичного рівня минулої доби, шість таких збито”, розповів він під час телемарафону.

Ігнат зауважив, що загарбники почали інтенсивніше застосовувати саме ударні БПЛА різних типів, а не лише Shahed.

Також він наголосив, що тепер Росія має можливості виготовляти й власну продукцію стосовно ударних безпілотників. Саме тому “в цьому плані є дійсно нові виклики та загрози”.

Безпілотники оперативно-тактичного рівня Ігнат назвав “дуже небезпечною річчю”. Адже вони, каже представник Повітряних сил, “фактично “висять” цілодобово на лінії бойового зіткнення і навіть в тилу”.

“Мається на увазі міста Кривий Ріг, Дніпро, Харківщина, Сумщина, Чернігівщина. Там часто спостерігаються БПЛА. Це малошвидкісна, малопомітна та малорозмірна ціль. Дуже важко їх знищувати, небезпека від них дуже серйозна. Оскільки потім до того БПЛА може прилетіти “Ланцет”, пояснив Юрій Ігнат.

Раніше ми писали, що внаслідок нічної атаки дронів є влучання у Кіровоградській області.

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