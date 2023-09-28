Атака дронів вночі 28 вересня була здійснена російськими загарбниками на Кіровоградщину. На жаль, в області є влучання.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає НСН.

Пережили надзвичайно складну ніч. Ворожа дронова атака не оминула Кіровоградщину. Частину шахедів над областю знищено. Проте є й влучання, написав він.

Як зазначив голова ОВА, попередньо обійшлося без загиблих, травмованих та пошкодження цивільної інфраструктури.

На місці події – усі відповідні служби, додав Райкович.

Атака дронів вночі 28 вересня

Як повідомили у Повітряних силах ЗСУ, росіяни атакували Україну 44 ударними дронами Shahed-136/131 із південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ в рф, мис Чауда в Криму. Сили оборони знищили 34 «шахеди».

Зокрема, на Черкащині лунали вибухи, працювала ППО, повідомив голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

В Одеській області ППО відпрацювали на відмінно. Жодних влучань та зруйнувань. Постраждалих немає, зазначив очільник ОВА Олег Кіпер.

У Миколаївській області ворожі безпілотники збитого силами ППО, пошкоджено господарчу споруду. Постраждалих немає, повідомив очільник ОВА Віталій Кім.

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