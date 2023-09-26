Були не лише дрони – Ігнат про нічну атаку на Україну 26 вересня

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів подробиці про нічну атаку на Україну 26 вересня.

Під час нічної атаки на Україну російські війська запускали не лише безпілотники. Також для обстрілу окупанти застосували ракет декількох типів. Зокрема, “Іскандери” та Х-59.

Як передає НСН, про це Юрій Ігнат сказав під час телемарофону.

“Окрім дронів, звичайно зафіксовано й “Іскандери” (крилаті ракети) й Х-59, кілька їх. Там наслідки уточнюються. Це те про що ми дуже часто говоримо останнім часом. Це атака БПЛА різних типів, ударних БПЛА. Також розвідувальних, які є коригувальниками вогню і надають повну картину інформації ворогу, стають дедалі активнішими й дедалі більше застосовуються”, розповів він.

Вночі 38 дронів одразу були запущені з обох напрямків. Втім, наголошує Ігнат, “кожен дрон має окремий маршрут, який програмується операторами перед завданням цього удару”.

Спікер визнав, що не вдалося досягти такого стовідсотково результату як напередодні, бо “дрон-камікадзе стійкий до радіоелектронної боротьби і відповідно теж важка ціль для засобів ППО”.

За словами представника ПС, ймовірно, далі ворог буде застосовувати безпілотники ще активніше.

“Можливо, дрони будуть застосовуватися ворогом ще в більшій кількості. Тому треба шукати раціональні засоби для їх виявлення і знищення”, констатував Ігнат.

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