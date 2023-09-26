Нічна атака «шахедів» на Одещину – в ОВА розповіли про наслідки

Чергова нічна атака «шахедів» на Одещину була здійснена російськими військовими 26 вересня. Внаслідок терору окупантів двоє чоловіків отримали поранення.

Про наслідки зранку 26 вересня повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає НСН.

Протягом двох годин російські терористи атакували ударними безпілотниками Одеську область. Сили протиповітряної оборони працювали надзвичайно напружено. Більшість дронів збита, йдеться у повідомленні.

На жаль, в Ізмаїльському районі є влучання у припортову інфраструктуру.

Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили.

Пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися. Вогнеборці ліквідували пожежі.

Нічна атака «шахедів» 26 вересня – скільки ворожих цілій вдалося знищити

Як повідомило командування Повітряних сил, було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА “Shahed-136/131” з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ – рф, мис Чауда – Крим).

“Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами інших складових Сил оборони України, знищено 26 ударних БпЛА “Shahed-136/131″. По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи”, йдеться у повідомленні.

За минулу та поточну добу тактична авіація Повітряних Сил здійснила понад сорок літаковильотів, двадцять із них – на вогневе ураження противника.

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