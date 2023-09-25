Нічна атака на Одещину: знайдено тіла двох загиблих людей

Нічна атака на Одещину 25 вересня стала однією з наймасштабніших. Наразі стало відомо про загибель двох людей, їхні тіла дістали з-під завалів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує НСН.

“На жаль, внаслідок російської нічної атаки маємо загиблу людину. У склад, де зберігалося зерно, влучила російська ракета. Двоє людей, що працювали у приміщенні з ночі не виходили на зв’язок. О 12:15 під завалами було знайдено тіло однієї із зниклих осіб. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, йдеться у повідомленні.

Пізніше Кіпер додав, що під завалами знайдено тіло другого загиблого внаслідок нічної атаки російських терористів на Одесу.

Також в Одесі внаслідок вибухової хвилі постраждала одна цивільна особа. Жінка отримала ушкодження уламками, нині отримує всю необхідну допомогу в місцевій лікарні.

Крім складів в Одесі під удар потрапила будівля готелю та морвокзал.

Як повідомлялось, російські терористи вночі атакували Одеську область ударними безпілотниками та двома типами ракет.

За даними Сил оборони Півдня окупанти атакували Одещину 19 “шахедами” та двома надзвуковими ракетами “Онікс”, також запустили 12 “Калібрів” зі складними траєкторіями руху по різних областях України.

19 “шахедів” та 11 “Калібрів” збито силами та засобами протиповітряної оборони.

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