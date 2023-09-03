Нічна атака на Одещину – Братчук назвав “особливу” причину обстрілів дронами

Голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук розповів, з чим поже бути пов’язана нічна атака на Одещину

Нічна атака “шахедів” на Одещину може бути повʼязана з зустріччю президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана та російського диктатора Володимира Путіна, запланованою на 4 вересня. Москва традиційно намагається створити потрібний їй “інформаційний фон”.

Про це розповів голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону 3 вересня. Про це розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

Нічна атака на Одещину

“Можна пов’язати дві події: атаку на Одеській регіон, на портову інфраструктуру Дунайського кластера, і те, що відбудеться 4 вересня на РФ зустріч пана Ердогана з бункерним дідом”, – сказав він.

За словами Братчука, РФ завжди намагається створити “відповідний інформаційний фон” перед важливими міжнародними зустрічами, навіть якщо в них не приймають участі міжнародні організації чи Україна.

Він також висловив сподівання, що зернова угода запрацює в новому форматі, без участі Росії.

“Все-таки сподіваюсь, що ця зернова угода буде в новому форматі та без участі РФ, тому що ми бачимо, що з ними працювати не те що неможливо, а це агресор, терорист, і треба їх поставити на місце”, – сказав Братчук.

Як повідомлялося, окупанти в ніч проти 3 вересня атакували Одещину 25 “шахедами”. ППО знищила 22 безпілотники, є приліт по припортовій інфраструктурі.

Раніше стало відомо, що Ердоган має намір відвідати РФ та зустрітися з Путіним. Цей візит стане найважливішим кроком для продовження угоди про “зерновий коридор”, розповіли джерела з оточення президента Туреччини.

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