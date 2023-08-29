Президент Туреччини Ердоган зустрінеться з президентом росії наступного тижня. Про зустрічі Ердогана з путіним повідомляє Bloomberg, передає НСН.

Стало відомо, що Ердоган приїде до Москви 8 вересня, після чого вирушить на саміт G20 до Індії.

«Зустріч президентів планується у росії. Можлива дата – 8 вересня, у Сочі», – заявив турецький дипломат.

Згідно з інформацією ЗМІ, отриманою з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до росії має критичне значення для продовження «зернової угоди».

Ключове питання під час зустрічі Ердогана з путіним

Ключовим питанням, яке обговорюватиметься під час зустрічі Ердогана з путіним, стане відновлення Чорноморської зернової ініціативи.

При цьому медіа повідомляє, що Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для «зернового коридору» без участі Росії.

Зустріч «відбудеться найближчим часом», — сказав прес-секретар кремля Дмитро Пєсков журналістам, не уточнивши, коли саме це станеться.

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