Ігнат розповів про особливості російської атаки вночі 18 вересня

Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат розповів подробиці щодо російської атаки вночі 18 вересня.

Росія під час нічної атаки України 18 вересня використала безпрецедентну кількість авіації.

Про це Юрій Ігнат сказав в ефірі національного телемарафону “Єдині новини”, передає НСН.

“Сьогодні вночі була така безпрецедентна кількість авіації. Кілька десятків бортів нетипово, саме в нічний час, знаходились у повітряному просторі. Це і безпілотники, і тактична авіація, які фактично атакували Україну разом з крилатими ракетами і “Шахедами”. Активність авіації була високою”, сказав Ігнат.

Він зауважив, що дрони-камікадзе “Шахед”, якими російські війська атакують Україну, досі залишаються непростою ціллю для сил протиповітряної оборони.

“Не завжди є там засоби ураження, які противник намагається обійти. Ну і зрештою удари противник планує заздалегідь. Він намагається вразити об’єкти, які ми захищаємо і прокладає маршрути саме таким чином”, сказав Ігнат.

За його словами, “Шахеди” непроста ціль попри їхню невелику площу і швидкість.

“Вони залишаються складною цілою для ППО, адже створені долати цю систему. У них таке призначення”, зазначив речник.

Проте він додав, що сьогодні знищено чимало повітряних цілей.

“Так (збили – ред.) не всі “Шахеди”. Але ж і напрямки ворог вибирає різні. Атаки з різних напрямків по різних маршрутах. Атаковано Одеську, Миколаївську область “Шахедами”. Ну а ракети знищувалися в Дніпропетровській, Полтавській областях та на Хмельниччині”, розповів Ігнат.

Також він зазначив, що Україні необхідно нарощувати виробництво ударних БпЛА і протиповітряну оборону. Зокрема, Україні потрібні літаки F-16, які б не поступалися за тактико-технічними характеристиками російській авіації.

“Це озброєння ефективне, воно працює. Тому збільшується серйозно в Україні виробництво безпілотників різних типів”, додав Ігнат.

Нагадуємо, у ніч на 18 вересня 2023 року ворог атакував Україну ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” та крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55.

Протиповітряна оборона України знищила 18 із 24 російських “Шахедів”. та усі 17 запущених російських ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.

Ще новини України: Нічна повітряна атака на Україну 18 вересня: все, що відомо, відео, як збивали ракети