Україна першою у світі застосує певні види захисту енергетичних об’єктів – Укренерго

Україна першою у світі застосує певні види захисту енергетичних об’єктів. Для цього Укренерго працює у координації з урядом та Генштабом ЗСУ.

Енергетичні обʼєкти України будуть мати активний та пасивний захист від російських анкетних атак на зимовий період.

Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький, передає НСН з посиланням на Суспільне.

Він заявив, що Укренерго працює у координації з урядом та Генштабом ЗСУ.

“Ми маємо декілька видів захисту і підстанції Укренерго, де певні види захисту будуть застосовані вперше, не тільки в Україні, але й у світі, адже ніхто ще не стикався з таким рівнем загрози”, сказав Кудрицький.

Він заявив, що не буде розголошувати деталей, та додав, що захист буде активним та пасивним.

“Це комплексний захист, не буду вдаватися в деталі, але це як активний захист — ППО, так це і пасивний захист — інженерні укріплення”, сказав Кудрицький.

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