В Україні стрімко падає ціна на популярний овоч для салатів. Скільки коштують в супермаркетах тепличні огірки

Ціни на тепличні огірки продовжують рекордно знижуватись.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на EastFrut.

Повідомляється, що теплиці лише за тиждень обвалили свої розцінки на 28% та постачають огірки по 20-60 грн/кг. На міських ринках огірки продають здебільшого по 35-65 грн/кг. У супермаркетах овоч поки що коштує в середньому по 69 грн, але незабаром ціни можуть знизитися і там.

Аналітики пояснюють причин різкого зниження цін на огірки:

пропозиція на ринку помітно збільшилися;

погодні умови для вирощування огірків залишаються сприятливими;

попит на овоч погіршився порівняно з минулим тижнем.

“У результаті продавці змушені були переглядати відпускні ціни у бік зниження, щоб активізувати темпи збуту та уникнути накопичення на складах великих обсягів нереалізованої продукції”, – заявили експерти. Тобто огірки розпродують за “броовими” цінами, щоб ті не псувалися у сховищах.

За даними аналітиків, теплиці вже відвантажують огірки істотно дешевше, ніж рік тому. Тепличний огірок в Україні вже коштує в середньому на 57% дешевше, ніж у середині травня 2023 року. При цьому виробники не відкидають можливості подальшого зниження цін за умови збереження нинішніх темпів збуту.

Ціни на огірки: скільки коштує овоч у супермаркетах

У великих мережах супермаркетів українські тепличні огірки 17 травня продають у середньому по 69,1 грн/кг. Йдеться не про гладкоплідні сорти, які зазвичай дешевші.

В Україні знизилася ціна на популярний овоч для салатів – скільки коштує у супермаркетах

Загалом діапазон цін становить 59,9-69,9 грн/кг. Зокрема:

“АТБ” – 59,89 грн;

“Сільпо” – 79 грн/кг;

“Фора” – 69,9 грн/кг;

“Новус” – 67,99 грн/кг.

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