В Україні стрімко знизилися ціни на полуницю, яка в травні має попит покупців. Скільки коштує популярна ягода і чому здешевшала

Цього тижня полуниця садова стала значно дешевшою.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на EastFruit

За даними аналітиків проєкту EastFruit, причиною овалу ціну стало стрімке збільшення пропозиції на ринку. Завезено багато полуниць із західного регіону країни. При цьому виробники не зафіксували значного зростання попиту – споживачі чекали на більш помірну вартість. І зараз ціна впала.

Також до цього призвела жорстка конкуренція, в умовах якої садівникам потрібно було швидко знижувати ціну ягоди, що швидко псується.

В Україні змінилися ціни на полуницю – скільки коштує найпопулярніша ягода травня

Напередодні минулих вихідних вітчизняну тепличну полуницю продавали не дешевше за 60 грн/кг. Максимальна ціна сягала 100 грн/кг і навіть вище. Але з понеділка, 13 травня, масово почали збирати ягоду у західних та південних областях. Відповідно ціни на товар одразу впали на 40%. Тепер кілограм запашної суниці садової пропонують за 35-60 грн/кг.

Однак пропозиція полуниці ще не досягла максимуму. Масовий збір ягоди спостерігатиметься ближче до кінця травня. Однак ціни вже нижчі за торішній рівень.

Тоді обсяги продажів були значно нижчими – на ринку було менше продукції, а її вартість – на 40% вищою, ніж зараз.

Також в Україні подешевшала капуста. Керівник відділу маркетингу оптового ринку с/г продукції “Шувар” у Львові Тетяна Попович повідомила, що середня вартість молодої капусти становила лише 25 грн/кг, тоді як минулого року вона була на рівні 58 грн/кг. Ціни на початку травня знизилися на 30%.

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