ЄС скасовує «зерновий бан» для України, але певні обмеження будуть. Про це повідомляє «Європейська правда», передає НСН.

Європейська комісія у п’ятницю 15 вересня оголосила, що не буде продовжувати обмеження на імпорт сільськогосподарської продукції після завершення терміну дії відповідних заходів. А спливає він вже сьогодні. Єврокомісія проаналізувала вплив обмежень експорту чотирьох категорій сільськогосподарської продукції на ринок ЄС і зробила висновок, що вони посприяли виправленню цінових стрибків на ринках п’яти держав-членів ЄС, які вимагали заборони.

У результаті було досягнуто домовленості про те, що дія чинних заходів закінчується сьогодні, – йдеться в повідомленні Єврокомісіі

Водночас тут додають, що Україна погодилася запровадити будь-які правові заходи – наприклад систему ліцензування експорту – протягом 30 днів, щоб уникнути сплеску цін на зерно.

До таких заходів, починаючи з 16 вересня, Київ повинен “запровадити ефективні заходи контролю” за експортом чотирьох категорій сільгосппродукції, щодо якої існували обмеження. Ці заходи Україна має подати до Єврокомісії не пізніше 18 вересня.

Стежити за дотриманням цих заходів будуть спільно Україна й Єврокомісія, при цьому остання “утримуватиметься від запровадження будь-яких обмежень доти, доки ефективні заходи, вжиті Україною, є чинними та працюють у повному обсязі”.

Ще новини України і світу: «Час відповідати взаємністю»: в Єврокомісії зробили заяву про членство України в ЄС