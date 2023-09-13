«Час відповідати взаємністю»: в Єврокомісії зробили заяву про членство України в ЄС

В Єврокомісії зробили заяву про членство України в ЄС України, а також Молдови і Західних Балкан, передає НСН.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу перед Європарламентом з підсумками досягнень Єврокомісії за останній рік, заявила, що ЄС мусить готуватись до масштабного розширення на схід, включаючи Україну, Молдову та країни Західних Балкан.

“У світі, де хтось намагається захопити різні країни, ми не можемо покинути наших європейських братів і сестер наодинці. Але навіть поза межами питань політичних і геополітичних, важливо уявляти собі про що йдеться, що на кону. Ми мусимо створити візію успішного розширення союзу, в якому буде жити понад 500 мільйонів людей… І саме тому я з великою радістю оголошую, що ми відкриємо звіти про верховенство права і для тих країн, які ще виконують вимоги до долучення до ЄС. Це дасть їм рівність із державами-членами й підтримуватиме їхні спроби реформуватись, забезпечить майбутнє як свободи, так і справедливості для усіх нас.”, – сказала Урсула фон дер Ляєн

Під час свого виступу вона нагадала членам парламенту про “велике розширення” Європейського союзу, яке відбулося 20 років тому. Вона зазначила, що це розширення було важливим кроком для ЄС, і що воно принесло значні економічні та соціальні вигоди для всіх громадян союзу.

Час відповідати взаємністю: Урсула фон дер Ляєн про членство України в ЄС

Звичайно, це нелегкий шлях. Вступ до ЄС залежить від успіхів досягнень. Комісія завжди відстоюватиме принцип, що потрібна важка праця і лідерство. Але є багато поступу. Ми бачимо великі кроки, які, наприклад, зробила Україна з того часу, як отримала статус кандидата. Ми бачили рішучість інших країн проводити реформи. Отож, шановні члени, час нам відповісти на цю рішучість взаємністю. Це означає, що ми мусимо думати про те, як нам готуватися до розширення нашого союзу. Ми мусимо вийти за межі раніших бінарних суперечок щодо збільшення , – заявила Урсула фон дер Ляєн

Крім того, вона наголосила, що “Ця палата вже говорила, що майбутнє України в нашому Євросоюзі, майбутнє Західних Балкон в нашому Євросоюзі, майбутнє Молдови у нашому союзі”.

Отже, за словами Урсули фон дер Ляєн, Європейська комісія розпочне перегляд політики ЄС та запропонує свої ідеї стосовно того, як повинен функціонувати Європейський Союз, у зв’язку з майбутнім приєднанням до нього нових членів, у тому числі України.

Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС не повинен чекати на зміни в Договорі про Євросоюз, щоб просунутися вперед зі своїм розширенням.

“Союз, придатний до розширення, може бути досягнутий швидше. Це означає відповісти на практичні питання про те, як на практиці працюватиме Союз у складі понад 30 країн”, – зазначила вона

Саме тому, за словами фон дер Ляєн, комісія розпочне роботу над серією переглядів політики перед розширенням, щоб побачити, як кожну сферу, можливо, потрібно буде адаптувати до більшого ЄС.

Нам потрібно буде подумати про те, як працюватимуть наші інституції – як виглядатимуть парламент і комісія. Нам потрібно обговорити майбутнє нашого бюджету – з точки зору того, що він фінансує, як він фінансує і як він фінансується. І ми повинні зрозуміти, як забезпечити надійні зобов’язання у сфері безпеки у світі, де стримування має більше значення, ніж будь-коли, – заявила фон дер Ляєн.

За словами президентки ЄК, комісія висуне свої ідеї на обговорення лідерів під час бельгійського головування. Піврічне головування Бельгії у Раді ЄС стартує з 1 січня.

Ми будемо керуватися вірою в те, що доповнення нашого Союзу є найкращою інвестицією в мир, безпеку і процвітання нашого континенту, – додала фон дер Ляєн

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