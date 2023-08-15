Як подати заяву на компенсацію за знищене житло – інструкція

У Мінвідновлення нагадали, як українцям подати заяву на компенсацію за знищене житло внаслідок російської агресії.

Із 1 серпня розпочався другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії РФ, передає НСН.

Як нагадали у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, тепер українці можуть через “Дію” подати заяву про компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла.

Як податися на компенсацію за знищене житло

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане);

після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку “Дія”.

Важливо, що подати заяву зможуть тільки одноосібні власники житла, чия оселя:

зруйнована через бойові дії після 24 лютого;

не підлягає відновленню;

розміщена на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій;

право власності на неї є в Державному реєстрі речових прав.

Крім того, власник житла не повинен мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті програми єВідновлення в розділі “Зруйноване житло” або ж звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію 1545 (кнопка 2), або чат-боти Урядового контактного центру.

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