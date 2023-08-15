Як подати заяву на компенсацію за знищене житло – інструкція

У Мінвідновлення нагадали, як українцям подати заяву на компенсацію за знищене житло внаслідок російської агресії.
Із 1 серпня розпочався другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії РФ, передає НСН.
Як нагадали у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, тепер українці можуть через “Дію” подати заяву про компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла.
Як податися на компенсацію за знищене житло
- подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане);
- після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку “Дія”.
Важливо, що подати заяву зможуть тільки одноосібні власники житла, чия оселя:
- зруйнована через бойові дії після 24 лютого;
- не підлягає відновленню;
- розміщена на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій;
- право власності на неї є в Державному реєстрі речових прав.
Крім того, власник житла не повинен мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.
Додаткову інформацію можна отримати на сайті програми єВідновлення в розділі “Зруйноване житло” або ж звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію 1545 (кнопка 2), або чат-боти Урядового контактного центру.
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