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Як подати заяву на компенсацію за знищене житло – інструкція

Журналіст
Як подати заяву на компенсацію за знищене житло – інструкція 2
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У Мінвідновлення нагадали, як українцям подати заяву на компенсацію за знищене житло внаслідок російської агресії.

Із 1 серпня розпочався другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної агресії РФ, передає НСН.

Як нагадали у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, тепер українці можуть через “Дію” подати заяву про компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла.

Як податися на компенсацію за знищене житло

  • подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо ще не було подане);
  • після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою єВідновлення в застосунку “Дія”.

Важливо, що подати заяву зможуть тільки одноосібні власники житла, чия оселя:

  • зруйнована через бойові дії після 24 лютого;
  • не підлягає відновленню;
  • розміщена на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій;
  • право власності на неї є в Державному реєстрі речових прав.

Крім того, власник житла не повинен мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті програми єВідновлення в розділі “Зруйноване житло” або ж звернувшись на спеціальну урядову гарячу лінію 1545 (кнопка 2), або чат-боти Урядового контактного центру.

Як подати заяву на компенсацію за знищене житло – інструкція

Як подати заяву на компенсацію за знищене житло – інструкція 1

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