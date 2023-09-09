Катастрофічне падіння виробництва: українські металурги звернулися до світу щодо розблокування портів

Українські металурги звернулися до світу із закликом розблокувати морські порти. Адже перешкоджання вільному судноплавству у Чорному морі призвело до катастрофічного падіння виробництва. Представники металургійної галузі при цьому вважають «Зернову угоду» вкрай невигідною для України і просять її скасувати. Про це повідомляє Мінпром, передає НСН.

Об’єднання підприємств “Укрметалургпром” від імені багатотисячного колективу вітчизняного гірничо-металургійного комплексу звернулось до керівництва та повноважних представників ООН, ЄС, США, Великобританії та Туреччини з закликом щодо повного розблокування українських портів і відновлення вільного судноплавства у Чорному морі.

Звернення було надіслано Генеральному секретарю ООН Антоніу Гуттерішу, Державному секретарю США Ентоні Блінкену, Міністру оборони США Ллойду Остіну ІІІ, Міністру торгівлі США Джині Раймондо, Президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, Міністру закордонних справ Великобританії Джеймсу Клеверли, Міністру оборони Великобританії Гранту Шеппсу, Міністру національної оборони Туреччини Яшару Гюлеру, послу США в Україні Бриджет Бринк, послу ЄС в Україні Матті Маасікасу, послу Великобританії в Україні Мелінді Симмонс, послу Туреччини в Україні Ягмуру Гюльдере.

З початку повномасштабного вторгнення армії росії на територію України, чорноморські порти, через які відбувався основний український експорт та імпорт до нашої країни, було заблоковано, що призвело до фактичної зупинки їх діяльності. В подальшому, в рамках “Зернової угоди”, був погоджений експорт продовольчих товарів, частка яких у довоєнній вантажній базі портів складала близько 40%. Але решта галузей фактично була позбавлена доступу до морських перевезень, що призвело до катастрофічного скорочення промислового виробництва в Україні, – йдеться у повідомленні

“Укрметалургпром” зазначає, що на жаль зазначена домовленість мала тимчасовий характер, і вже влітку поточного року країна-агресор одноосібно вийшла з “Зернової угоди” і відновила повну блокаду українських портів в Чорному морі.

На сьогоднішній день морська торгівля України практично знищена країною-агресором, через що страждає не тільки Україна, яка несе величезні економічні втрати, а також і значна кількість країн світу, у яких спостерігається дефіцит продовольства, – зазначається у зверненні

Наразі росія продовжує зухвало порушувати міжнародне право і посилювати свою присутність і економічну активність в чорноморському регіоні. Тобто, «Зернова угода» виявилася компромісом з терористом та піратом, який зробив все можливе для придушення економіки України, одночасно продовжуючи безперешкодно отримувати мільярдні надходження від морської торгівлі, що дозволяє йому фінансувати війну проти нашого народу.

У довоєнний період частка перевалки вантажів українського ГМК через морські порти становила майже 38% від загальноукраїнського обсягу портових відвантажень, і російське блокування чорноморських портів болісно позначилось на стані провідної галузі: поточна завантаженість металургійних комбінатів не перевищує 55%, а гірничо-збагачувальних 35% від рівня виробництва у 2021р.; трубна галузь скоротила випуск продукції майже на 40%; експорт титанової та цирконієвої руди і концентрату у 2022 р. впав на 43%, а імпорт бокситів для виробництва алюмінію знизився майже на 82%.

З огляду на зазначене, в інтересах України та всіх країн-партнерів зробити все можливе, щоб повернути Україні її право на вільну морську торгівлю, оскільки в поточній ситуації саме повне відкриття морських портів для усіх видів вантажів створить передумови для швидкого відновлення промислового виробництва в Україні, що посилить нашу спроможність до опору російській агресії, – підкреслює асоціація

Українські металурги вважають “Зернову угоду” невигідною

Тому, з метою повного розблокування морських портів України, ОП “Укрметалургпром” пропонує країнам-партнерам відмовитись від ідеї повернення до формату вкрай невигідної для України “Зернової угоди” та сконцентрувати зусилля на відновленні вільного судноплавства в порти України, допомозі у зміцненні оборони портової інфраструктури та забезпеченні безпеки суден у чорноморському регіоні, сприянні створенню механізму комерційного страхування/ перестрахування ризиків для суден у партнерстві з міжнародними організаціями та страховими фондами і суттєвому посиленні санкційного тиску на росію з метою запобігання тероризму та піратству у чорноморському регіоні.

Повне розблокування морських портів України у Чорному морі з відновленням вільного судноплавства є важливою задачею державного значення, оскільки це дозволить відновити промислове виробництво та забезпечити зростання українського ВВП на 10%, дасть Бюджету України порядку 4 млрд доларів США додаткових податкових надходжень, за рахунок яких і фінансується сектор оборони України, забезпечить зростання валютної виручки на 18 млрд доларів США в рік та дозволить зберегти/ відновити майже 500 тис. робочих місць, – підкреслюється у зверненні

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