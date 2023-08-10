Оголошено тимчасові коридори до портів України – ВМС ЗСУ

Оголошено тимчасові коридори для торгівельних суден, що йдуть з та до портів України.

Про це йдеться у повідомленні Військово-морських сил Збройних сил України, передає НСН.

Військові опублікували прибережне попередження, яким оголосили нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до та з чорноморських морських портів України. Однак, упродовж всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку військ росії.

Ці маршрути Україна вже пропонувала у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада IMO визнала право України на вільне торговельне судноплавство, яке гарантовано міжнародним морським правом, та закликала росію також виконувати свої зобов’язання за морськими конвенціями.

Ці маршрути в першу чергу будуть використовувати для виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах «Чорноморськ», «Одеса» та «Південний» з початку повномасштабного вторгнення.

До проходу маршрутами допускатимуться судна, власники/капітани яких офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

В МВС ЗСУ зазначили, що останнє судно з українським продовольством вийшло з порту «Одеса» 16 липня.

Після виходу росіі з Зернової угоди держава- агресор атакувала портову зернову інфраструктуру з метою припинити доступ українського продовольства на світові ринки. Світові лідери, в тому числі країн Африки, закликали росію припинити шантаж продовольством та не перешкоджати українському агроекспорту, йдеться у повідомленні.

Зрив «зернової угоди»

17 липня росія офіційно виступила проти продовження «зернової угоди». Президент Володимир Зеленський повідомив, що власники кораблів готові продовжувати постачання без росії. Він надіслав листи турецькому лідерові Реджепу Таїпу Ердогану та генсеку ООН із пропозицією продовжити роботу «зернової угоди» або її аналога в тристоронньому форматі.

Міноборони росії заявило, що у зв’язку з припиненням «зернової ініціативи» окупанти з 20 липня будуть розглядати всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, як «потенційні перевізники вантажів військового призначення». Українське Міноборони дало дзеркальну відповідь.

Після одноосібного виходу із «зернової угоди» росія регулярно атакує портову інфраструктуру України. За даними МЗС, за перші 9 днів після зриву зернової ініціативи росія своїми обстрілами знищила 180 тисяч тонн українського зерна.

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