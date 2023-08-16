У ВР пропонують зменшити навчальне навантаження на викладачів – деталі законопроекту

У Верховній Раді зареєстрували два освітніх законопроєкти, згідно з якими пропонують зменшити навчальне навантаження на викладачів

В одному із законопроектів йдеться про те, щоб зменшити навчальне навантаження на викладачів.

А у другому – про зменшення бюрократичних процесів у МОН,

Про це повідомив міністр освіти та науки Оксен Лісовий, передає НСН.

У законопроєкті №9600 йдеться про зменшення навчального навантаження викладачів із чинних 600 годин до 400-500 годин у рік. Кількість навантаження залежатиме від обсягу наукової роботи, яку виконують викладачі університетів.

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“Така зміна наблизить нас до практики навантаження викладачів ЗВО у країнах ЄС, а також стимулюватиме наукову роботу в наших університетах. У разі, якщо викладачі зосереджуються суто на навчальній роботі, справедливо буде кваліфікувати їх як педагогічних працівників і не вимагати імітувати наукову роботу. Як правило, це викладачі-практики, які надають студентам актуальні професійні знання, а також викладачі іноземних мов, яким необов’язково проводити наукові дослідження”, – пояснив Лісовий.

У другому законопроєкті №9601 йдеться про те, щоб наукові звання, які присвоїла вчена рада університету, отримували одразу, без погодження в Атестаційній колегії МОН.

“У разі ухвалення законопроєкту 9601 вчені звання будуть присвоювати безпосередньо заклади своїм співробітникам, а інші заклади (за потреби) зможуть визнавати ці звання. Без втручання міністерства”, – каже міністр.

У цьому законопроєкті також передбачена зміна щодо ліцензування освітньої діяльності. Нею займатиметься Державна служба якості освіти, а не МОН.

Лісовий зазначає, що такий розподіл повноважень відповідає вимогам Державної антикорупційної програми: орган, що встановлює вимоги до ліцензування, не може їх контролювати.

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