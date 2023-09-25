На аеродромі під Курськом 24 вересня знищено командування авіаполку рф – ЗМІ

На аеродромі під Курськом 24 вересня знищено командування авіаполку рф. Про це, посилаючись на власні джерела у розвідці, повідомляє видання Ліга.Новини, передає НСН.

Як зазначається у матеріалі, на аеродромі ‘Халіно’ в Курській області вибухнув ‘безпечно посаджений’ на злітну смугу український безпілотник, в результаті постраждало керівництво авіаційного полку окупантів: є вбиті та поранені. Про це розповів Ліга.Новинам співрозмовник у Головному управлінні розвідки.

Аеродром ‘Халіно’ (за назвою однойменного селища поряд) знаходиться за 7 км на схід від центру Курська був атакований вчора. Там базується 14-й гвардійський винищувальний авіаційний полк ім. Жданова, на озброєнні якого стоять літаки Су-30СМ.

Про те, що на День міста Курська, 24 вересня, сталася нетривіальна подія, стало ясно в той же день з поста z-каналу окупантів, пов’язаного з авіацією.

Росіяни ретельно приховували (і продовжують це робити) інформацію про те, що сталося. Але те, що внаслідок удару є загиблі, підтверджують, зокрема, ось такі фото в російських пабліках.

За даними джерела в ГУР, під час вибуху було вбито або отримали поранення:

командир 14 авіаполку;

один із його заступників;

група офіцерів-авіаторів;

представник військової контррозвідки ФСБ;

працівники аеродрому.

За словами співрозмовника, ‘потужний’ вибух стався прямо на злітно-посадковій смузі, і з місця події ‘протягом тривалого часу вивозили вбитих та поранених’.

Він розповів, що ‘український БПЛА’ нібито був перехоплений засобами радіоелектронної боротьби росіян поряд з аеродромом, і далі безпілотник був безпечно приземлений на ЗПС.

Для його огляду та наступної фотографії прибуло керівництво авіаполку та офіцери ФСБ. Коли ‘поважна’ делегація спробувала оглянути ‘трофейний’ БПЛА, відбулася детонація боєприпасу, – розповіло джерело про спецоперацію ГУР

Нагадаємо, що крім цієї атаки, 24 вересня 2023 року український безпілотник атакував у Курську також будівлю МВС РФ.

‘Халіно’ не вперше потрапляє під удар: аеродромом прилітає з 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення він закритий для цивільних польотів, тому що використовується для базування російських винищувачів. А рано-вранці 27 серпня були атаковані літаки на Курському аеродромі. Дрони контррозвідників СБУ відпрацювали по чотирьох Су-30 та одному МіГ-29. Серед уражених цілей – радари С-300 та два ‘Панцирі’. У цих БПЛА бойова начинка, як у HIMARS.

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