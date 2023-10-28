РФ змушує українських полонених вступати до “добровольчих формувань” – ISW

Окупанти могли примушувати українських військовополонених долучатися до так званих “добровольчих” підрозділів, які будуть воювати на території України. Про це повідомляють аналітики Інституту вивчення війни, передає НСН.

РФ змушує українських полонених вступати до “добровольчих формувань”

27 жовтня російські державні ЗМІ повідомили про те, що добровольчий батальйон окупантів “Богдан Хмельницький” залучив близько 70 українських військовополонених з різних російських виправних колоній.

Ці особи вже почали навчання та після його завершення мають бути відправлені на невизначену ділянку лінії фронту.

Як зазначають аналітики, примушування військовополонених до участі в бойових діях є порушенням Женевської конвенції. Оскільки в ній йдеться, що жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений в зону бойових дій, де він може бути підданий вогню. Крім того, військовополонених не мають залучати на роботу, яка за своїм характером є нездоровою або небезпечною.

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