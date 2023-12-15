Влада рф має намір продовжувати війну до 2026 року і захопити Дніпропетровщину та Запоріжжя.

Про це пише військовий аналітик BILD Юліан Репке з посиланням на дані, надані виданню джерелами у розвідці, передає НСН.

Які плани рф щодо війни в Україні

Як зазначається, влада рф розраховує на зниження підтримки України Заходом, а також на імітацію мирних переговорів, щоб ввести світову спільноту в оману щодо «мирних намірів» росії. Насправді у кремлі не планують жодного перемир’я і розробляють новий середньостроковий план війни в Україні.

До кінця 2024 року росія планує встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та дійти до річки Оскол у Харківській області.

До кінця 2026 року в рф сподіваються наступати далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.

На Херсонському фронті планується утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на правий берег на Херсон чи Одесу.

“Всі східні території ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців. Тоді ріка стане новим фронтом”, цитує BILD джерело у розвідці.

Видання зазначає, що росіяни за цим планом готові щороку втрачати в Україні до 100 тис. своїх солдатів.

Це повідомлення німецького видання прокоментував Ліга.нет представник ГУР Андрій Черняк.

Черняк підтвердив, що окупанти мають намір і далі просуватися на фронті. Але заявив, що росія не має для цього необхідних військових ресурсів.

“Путін учора на пресконференції все озвучив. Вони намагатимуться і збираються йти далі, але достатніх сил та засобів не мають”, сказав Черняк.

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