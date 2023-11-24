США та Німеччина хочуть змусити Зеленського до переговорів з РФ – Bild

США та Німеччина хочуть змусити Зеленського розпочати переговори з росією, поставляючи зброю лише для утримання фронту. Про це пише військовий оглядач Bild, передає НСН.

США та Німеччина хочуть змусити Зеленського до переговорів з РФ

За даними джерела, що посилається на інформацію з урядових джерел ФРН, поточною стратегічною метою західних союзників України є встановлення для неї вигідної позиції в переговорах. З цієї позиції Україна планує вести діалог з режимом путіна щодо свого суверенітету і територіальної цілісності.

“Білий дім і канцелярія координують це питання”, — повідомили Bild в урядових колах.

При цьому політичні лідери США та Німеччини не мають наміру безпосередньо переконувати президента України Володимира Зеленського в необхідності проведення переговорів. Обидві країни як найбільші постачальники зброї в Україну вирішили діяти іншим методом. Німеччина і США планують постачати Києву озброєння саме в тих кількостях, щоб українська армія була здатна утримувати нинішній фронт, але не звільнити окуповані РФ території.

“Зеленський повинен сам прийти до розуміння того, що так далі тривати не може. Без підказок ззовні. Він має з власної волі звернутися до свого народу і пояснити, що переговори необхідні”, — сказав Bild один з інсайдерів в уряді Німеччини.

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