Хто покриватиме додаткові видатки України на мобілізацію – коментар МВФ

МВФ прокоментував, хто покриватиме додаткові видатки України на мобілізацію та війну.

Голова Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Кеммер вважає, що Україна повинна генерувати внутрішні надходження, щоб забезпечити зростаючі видатки на війну та мобілізацію.

Про це інформує “Голос Америки“, передає НСН.

“Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження”, сказав Кеммер.

На прохання прокоментувати заяву українського президента Володимира Зеленського, озвучену під час підсумкової річної пресконференції, про те, що додаткова мобілізація вимагатиме нових коштів, а щоб профінансувати одного військовослужбовця, потрібно шестеро платників податків, Кеммер наголосив, що донори зосереджують свою економічну підтримку саме на соціальній складовій бюджету та функціонуванні уряду.

“Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не окремими видатками, і ми та донори допомагаємо урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти, тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 мільярди”, вказав Кеммер.

Якщо ж через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, Кеммер каже, що допомогти генерувати додаткові надходження має краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.

Стратегія дозволить “отримати більше надходжень до бюджету, підтримати потреби у витратах протягом цього часу”, каже посадовець Фонду.

Він додає, що Національна стратегія доходів важлива також, щоб побудувати сучасну державу, а сучасна держава потребує інвестицій.

“Для приватного сектору в Україні потрібно створити таке середовище, яке дозволить отримувати податкові надходження і фінансувати видатки”, каже Кеммер.

Нагадаємо, що під час спілкування з пресою цього місяця Зеленський наголосив, що додаткова мобілізація 450000 – 500000 людей коштуватиме Україні ще 500 мільярдів гривень.

“Я хотів би дізнатись, звідки взяти гроші”, казав тоді голова української держави.

Він додав, що для того, щоб профінансувати одного військового потрібно шість платників податків, тобто потрібно щоб працювали ще три мільйони людей, щоб платити за збільшення війська.

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