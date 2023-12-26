Залужний прокоментував зміни у мобілізації та зробив низку заяв – головне

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував зміни у мобілізації та зробив низку заяв під час пресконференції 26 грудня.

Що саме сказав головнокомандувач, передає НСН з посиланням на Громадське.

Про військкомати

Станом на сьогодні, чесно кажучи, роботою їхньою поки що незадоволений. За свої 30 років служби єдине, де я не хотів би служити, — це ТЦК. Необхідно мати певний набір знань, навичок, умінь, який дозволяє керівнику ТЦК виконувати свої обов’язки. Як ззовні, поза межами ТЦК, так і всередині цього організму.

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Ми простежили, щоб ключові посади, які безпосередньо працюють над організацією процесу в ТЦК, залишилися і відповідно продовжили свою роботу. Тому я думаю, що ми з цим завданням упораємося. Що стосується безпосередніх керівників — скажімо так, робота йде далі.

Про строковиків

Нині строковики не потрібні. Наша чітка позиція — їх звільняти, щоб вони йшли відпочивати. А щодо їх долі — ми підтримуємо пропозицію, яка викладена у законопроєкті.

Про повістки

Пропозицій щодо електронних повісток Генштаб не робив. Але ми раді будь-якому способу, який забезпечить нашу потребу в людях.

Про мобілізацію

Про одномоментну мобілізацію не йдеться. Потреба розбита на періоди. Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні.

Про ротацію кожні 6 місяців

Хочеться, щоб ця норма була. Але ситуація залежить від дій противника. Ми не можемо прогнозувати, що це п’ять чи шість місяців. А якщо ворог піде з неатакованих ділянок?

6 місяців ротації — обман в нинішніх реаліях.

Про терміни служби

Наші бійці зараз на фронті у надскладних умовах роблять свою справу. Мені б хотілося, щоб люди до війська, і особливо, які вже служать у війську, чітко розуміли, скільки їм необхідно буде воювати.

Разом за Міноборони ми погодилися на цифру 36 місяців, сподіваючись на два моменти. Перше — що не буде загострення на фронті. Друге, найголовніше, — що цих людей через 36 місяців буде ким замінити. Уряд, який взявся реалізувати цей закон [про мобілізацію], думаю, чітко розуміє, які у нашої держави можливості. Я сподіваюся, що ми впораємося із завданням, щоб замінити тих людей.

Про західну допомогу

Я впевнений, що західні партнери залишаться з нами. Всі інші потреби [внутрішні[ обговорюються у Міністерстві оборони та деякі реалізовуються [по зброї. Я не розчарувався рівнем забезпечення 2023 року.

Про ситуацію на сході

Міста Мар’їнки більше немає. Українські війська відійшли: у деяких місцях окопалися на околицях Марʼїнки, а в інших — трохи далі.

Що стосується ведення бойових дій навколо Авдіївки, не треба зациклюватися і на цьому робити шоу. Ведення бойових дій підпорядковується законам військовим, і вони не підпорядковуються тому, що чогось там хочуть політики чи журналісти.

Противник зараз має можливість концентрувати сили і можуть робити за два-три місяці те, що вони зробили з Бахмутом. Ми будемо обороняти рівно стільки, скільки вистачить сил. Але якщо будемо розуміти, що краще зберегти людей, а потім відвоюємо це.

Про військові плани рф

Ми їх уважно відслідковуємо. В нас на сьогодні є достатньо розвідувальних органів, які проводять відповідну роботу. І ми все робимо для того, щоб адекватно на це реагувати.

Як воєнна компанія буде відрізнятися від 2023 року?

2024 рік має відрізнятися від 2023-го, бо інакше нас чекає те, про що я писав в статті. Ми знайшли проблеми та 90% рішень, щоб діяти більш ефективно і зберегти людей. З нами погодилися наші партнери.

Моя головна помилка була — я вважав, що така кількість втрат, як ми завдали, зупинить будь-кого. Але не російську федерацію.

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