Зеленський провів засідання Ставки – про що говорили

Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача 26 грудня. Обговорювали планування наступного року та виробництво дронів.

Про це повідомляє НСН з посиланням на Telegram-канал президента.

“Провів засідання Ставки. Багато деталей, переважно щодо планування наступного року та забезпечення наших Сил оборони та безпеки”, йдеться в повідомленні.

На Ставці були доповіді Мінстратегпрому, Міноборони, погодження від Генерального штабу.

“Окрема увага – виробництву всіх видів потрібних дронів, зокрема FPV та боєприпасів до них. Україна мусить стати здатною забезпечувати всі необхідні потреби в дронах”, йдеться в повідомленні.

Як і завжди, були доповіді головкома та командувачів напрямків щодо ситуації на фронті: конкретні позиції, конкретні потреби.

“Вдячний нашим Повітряним силам за ефектне поповнення російського підводного Чорноморського флоту ще однією посудиною. Не буде окупантам жодного спокійного місця в Україні”, додав президент.

Мільйон дронів

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що у 2024 році в нашій країні планують виробити мільйон дронів.

Пізніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін уточнив, що йдеться лише про FPV-дрони.

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