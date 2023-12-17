Авдіївку здають через бездіяльність та імпотенцію Ставки Верховного Головнокомандувача – Бутусов

Авдіївку здають через бездіяльність та імпотенцію Ставки Верховного Головнокомандувача – так вважає військовий журналіст Юрій Бутусов. Відповідний допис він оприлюднив 17 грудня на своїй сторінці у Фейсбуці.

НСН публікує допис Бутусова «без купюр».

«З 1 жовтня російська армія вже два з половиною місяці безперервно штурмує Авдіївку.

За цей самий час Верховний Головнокомандувач Володимир Зеленський 10 разів оголошував проведення Ставки по Авдіївці.

А ось який коефіцієнт корисної дії від цих засідань: За цей самий час, за 76 діб одна з бригад, яка веде безперервні бої на напрямку головного удару противника в Авдіївці отримала від держави такі дрони основних типів:

fpv-дронів – до 700;

Мавік-3 – 18 (вісімнадцять);

Мавік-3Т – 6 (шість);

Аутел-4Т – 70.

Усі ці дрони вже дуже давно використані за призначенням, зараз бригада воює на волонтерських дронах. Тому що денна витрата Мавік-3 становить до 10 дронів, а денна витрата fpv становить до 60 дронів.

А наступ росіян продовжується. Ок, ми не робимо досі ні снаряди ні міни, але ж ми можемо частково їх замінити дронами, вони є на ринку. Чому ж держава їх не постачає у адекватній кількості?

Я не міністр, не президент, не Укроборонпром, і не голова офісу президента, але завдяки донатам читачів та глядачів на мій фонд за цей рік Цензор.Нет поставив на фронт невелику відносно партію fpv-дронів «Дикі шершні» – 1100 дронів. Як виявилось, це більше, ніж держава здатна поставити на напрямок головного удару у Авдіівку.

В мене питання, навіщо президент Зеленський робить заяви, ніби він опікується обстановкою в Авдіївці і ніби він щось робить для порятунку міста, якщо коефіцієнт корисної дії Зеленського за два з половиною місяці засідань та «відосіків» – 700 fpv вартістю 280 тисяч доларів?

Що ви там на Ставці обговорюєте?

Не знаєте, пане президент, де взяти гроші на дрони – то й запитайте на Ставці усіх присутніх.

Запитайте Єрмака:

«Андрію, ми поставили дронів на напрямок головного удару ворога в Авдіївку на суму меншу у 120 разів ніж утримання телемарафону, який нас піарить, давай зекономимо у цьому місяці на марафоні і тоді купимо 10 тисяч fpv-дронів?»

Або запитайте Татарова:

«Олеже, ми поставили дронів в Авдіївку на суму у чотири рази меншу, ніж коштує твоя нова вілла у Конча-Заспі, за закриття кримінальних справ та віджими будівельних компаній ти вже давно став мультімільярдером, купи хоча б тисячу мавіків?»

Або запитайте Шурму:

«Ростиславе, твоя родина торгує електрикою з росіянами, давай ти на усі ці гроші купиш дрони в Авдіївку, ви ж отримали у рази більше ніж ми поставили дронів?»

Або подзвоніть Шефіру, і хай він з ваших спільних офшорних компанії перерахує частку тих 40 мільйонів доларів, які Коломойський вивів з Привата на 95 квартал?

Ось тоді Ставка Верховного головнокомандувача буде мати якийсь результат. А поки ви, пане президент, не здатні знайти дрони та поповнення для Авдіївки, припиніть ці безвідповідальні балачки – вам дана влада для ухвалення рішень, і ви несете відповідальність, щоб наша армія не героїчно вмирала, а героїчно вбивала ворога та змогла та змогла захистити наші міста»

Ще новини України: «Обморожені і голодні, вони все одно лізуть» – ворог кинув під Авдіївку 40 тисяч солдат, ЗСУ показали трупи