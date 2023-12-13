Ворог кинув під Авдіївку 40 тисяч солдат. Українські військові показали трупи тих, хто продовжує наступати, незважаючи на мужній опір Захисників. Десятки тіл окупантів розсипані по посадкам на Донеччині. Відповідне відео і коментар оприлюднила 47 ОМБр, передає НСН.

Понад 40 тисяч окупантів кинули воювати на Авдіївський напрямок. Без їжі та води, багато обморожених, але все одно вони йдуть вперед. Свого керівництва бояться більше за смерть, – кажуть українські Захисники

За їх словами, загарбники поповнюють втрати неекіпірованим російським особовим складом. Є випадки, коли шоломи, бронежилети вони знімають із мертвих окупантів на полі бою. Також загарбники активізували під Авдіївкою бронетехніку – як стару, так і досить нові екземпляри.

Однак воїни 47 окремої механізованої бригади продовжують ліквідовувати у колосальних масштабах ворожу піхоту та їх техніку.

На цьому відео, яким з нами поділилися бійці 25 окремого штурмового батальйону можете бачити одну з посадок на цьому напрямку. Відео свіже, але якщо зараз зробити ще один обліт, трупів окупантів буде вже в рази більше, – йдеться у повідомленні 47 ОМБр

Ворог кинув під Авдіївку 40 тисяч солдат, ЗСУ показали трупи окупантів: відео

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