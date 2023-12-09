Під Авдіївкою 40 тисяч російських військових: які можуть бути сценарії розвитку подій

Російські окупанти зосередили величезну кількість особового складу та бронетехніки під Авдіївкою Донецької області. Ситуація на цій ділянці фронту загострена. Які можуть бути сценарії розвитку подій тут, спробував спрогнозувати в ефірі телеканалу FREEДОМ сьогодні, 9 грудня, військовий оглядач, полковник запасу Владислав Селезньов, передає НСН.

За словами Селезньова, подальший перебіг подій визначатиметься ресурсами і можливостями, які є у Сил оборони України і противника.

Експерт каже, що противник зараз не так активно використовує бронетехніку, а ось артилерійську компоненту та авіаційну — задіює постійно, щоб чинити вогневий тиск на українських захисників Авдіївки.

Ситуація досить серйозна і загострена. Є невелике, тактичного рівня просування противника, зокрема в районі Авдіївського коксохімічного заводу, біля очисних споруд цього промислового об’єкта. Але не можна сказати, що ці просування кардинально можуть змінити ситуацію на полі бою, — зазначив Селезньов

Ведення бойових дій у промисловій забудові — вкрай складний вид операцій, акцентував гість ефіру.

Оскільки українська армія має можливість стабільно забезпечити всім необхідним захисників Авдіївки, у противника шанси вельми і вельми примарні. Але що характерно, ключову місію зі знищення ворожого військового потенціалу — особового складу, бронетехніки, артилерійських систем, реалізовують наші артилеристи і ракетники, — наголосив Селезньов

За його словами, до 90% російських втрат — це результат ефективної бойової роботи українських артилеристів.

Відповідно, мій висновок такий — якщо українській армії буде цілком достатньо тих артилерійських ресурсів, тих сил і засобів, які наразі вона має у своєму розпорядженні, то ситуація й надалі триматиметься приблизно на такому самому рівні. Якщо нам цих ресурсів не вистачатиме, то ми цілком імовірно побачимо маневрену оборону і переміщення наших підрозділів на інші, більш вигідні рубежі і позиції, — сказав військовий експерт

Він вважає, що Путіну зараз необхідно продемонструвати хоча б якісь успіхи на полі бою, з огляду на те, що наступного тижня відбудеться його масштабна пресконференція.

Йому необхідно звітувати про перші 20 місяців, уже навіть більше, ведення так званої “спеціальної військової операції”. Успіхів особливих немає. Мартиролог російських втрат зашкалює. І, відповідно, йому до цієї б дати взяти під контроль якийсь із населених пунктів на сході України, — сказав гість ефіру.

Але якою буде ситуація в Авдіївці, визначатиметься саме ресурсами і можливостями сторін, вважає Селезньов.

Безумовно, загадувати в цій ситуації — вкрай невдячна історія. Адже тільки біля однієї Авдіївки зосереджено близько 40 000 одиниць особового складу військ РФ. Ворог намагатиметься трансформувати чисельну перевагу в якісь територіальні успіхи. Але фактор мужності, героїзму і готовності до ефективних бойових дій у межах оборони з боку українських захисників я б не став списувати. Дуже часто саме завдяки цим факторам нам вдається стримувати наступ противника, який чисельно кратно переважає наші ресурси, — резюмував Селезньов

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