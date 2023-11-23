Українські бійці під Авдіївкою потрапили в оточення, але змогли вийти живими. Вони зняли на відео бій з окупантами, передає НСН з посиланням Військовий Кур’єр.

Група воїнів 47-ї ОМБр на чолі з Олегом Сенцовим зафіксувала реальний бій на позиціях біля Авдіївки. Бійці опинились в оточенні, по ним працював танк.

Це лише 2 хвилини шокуючих кадрів з життя українських воїнів біля Авдіївки. Група перебувала в оточенні, намагалась прорватись, була під обстрілом ворожого танка, але все одно усі змогли вибратись живими. Старший групи – відомий український режисер Олег Сенцов, який зараз воює у лавах ЗСУ. Працює 47-ма окрема механізована бригада.

Українські бійці під Авдіївкою потрапили в оточення, але змогли вийти: відео

Окупанти вже більше місяця підтримують потужну атаку на Авдіївку з метою оточити місто. Дуже важкі бої біля Авдіївського коксохіму, Степового та Сєвєрного. Окупанти мають шалені втрати, але українські воїни ціною надзусиль та свого життя намагаються втримувати російську навалу.

Повне відео цього бою – нижче.

Лише 2 хвилини шокуючих кадрів: українські бійці під Авдіївкою потрапили в оточення, але змогли вийти

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