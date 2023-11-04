Росія готує новий масований штурм Авдіївки – ISW

Росія готує новий масований штурм Авдіївки на Донеччині. Про це йдеться у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

Фахівці Інституту вивчення війни (ISW), проаналізувавши зібрані дані, зазначають, що росіяни готуються до “третьої серії великих штурмів під Авдіївкою” і “третього масованого штурму Авдіївки”.

Російські війська продовжили наступальні операції під Авдіївкою 3 листопада і досягли підтверджених успіхів на північному фланзі Авдіївки.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 листопада, вказують на те, що російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки (4 км на північ від Авдіївки) до залізничної лінії на північ від Авдіївки.

Український Генеральний штаб повідомив, що українські війська продовжують протистояти російським наступам поблизу Авдіївки і відбили понад 17 російських атак поблизу Степового (3 км на північ від Авдіївки), Північного (6 км на захід від Авдіївки), Тоненького (7 км на захід від Авдіївки) та Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки).

Пізніше речник Таврійського угруповання українських військ полковник Олександр Штупун заявив, що активних бойових дій поблизу Авдіївки не ведеться, але українські війська очікують “загострення ситуації” в цьому районі.

Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські війська ведуть інтенсивні обстріли українських позицій в Авдіївці, а на північ і південь від населеного пункту тривають піхотні бої.

Російський “воєнкор” стверджує, що станом на 3 листопада російські війська здійснили невизначене просування на південний схід від Авдіївки.

Крім того, російські джерела стверджували 2 і 3 листопада, що окупанти просунулися на північ і захід від Красногорівки, в напрямку Новокалинового (8 км на північний захід від Бахмута), а також в районі Степового і прорвали українську оборону в районі Веселої (4 км на північний схід від Авдіївки).

Також російські “воєнкори” стверджували, що бої тривають біля Авдіївського коксохімічного заводу, південних і південно-західних околиць Авдіївки та Опитного (4 км на південь від Авдіївки).

Український військовий спостерігач заявив, що російські війська швидко будують фортифікаційні споруди в тилових районах, близьких до районів передбачуваного наступу в районі Авдіївки, щоб мати змогу швидше вводити резерви в бій.

У звіті зазначається, що українські офіційні особи та російські джерела повідомили, що російські війська готуються до третьої серії великих штурмів під Авдіївкою.

Барабаш заявив, що російські сили концентрують живу силу і техніку для третього масованого штурму Авдіївки, і що російські сили, ймовірно, зосередять свої наступальні операції на Авдіївському коксохімічному заводі в північній частині Авдіївки.

Російський “воєнкор” зазначав, що російські війська під Авдіївкою проводять тактичне перегрупування, і так само назвав Авдіївський коксохімічний завод метою потенційних майбутніх російських наступальних операцій.

Барабаш заявив, що російські війська відновлять більш масштабні наступальні операції, коли земля під Авдіївкою висохне після кількох останніх злив.

У той же час російські джерела стверджують, що українські сили контратакували під Авдіївкою 3 листопада, але не просунулися вперед.

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