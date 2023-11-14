І українська, і російська армії мають успіхи під Авдіївкою – новий звіт ISW

Українські військові успішно контратакували та просунулися під Авдіївкою Донецької області у понеділок, 13 листопада.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

Російські “військкори” ствержують, що українські сили просунулися до залізничної станції біля Степового та біля ресторану “Царська охота” на південь від Авдіївки.

Інший російський “військкор” заявляє, що українські військові невдало атакували поблизу Красногорівки (5 км на північ від Авдіївки).

Попри успіхи української армії, певні просування нібито є у ЗС РФ. Так, геолокаційні кадри, опубліковані 10 листопада, показують, що російські війська нещодавно просунулися до східної околиці Степового (3 км на північ від Авдіївки).

Аналітики із посиланням на Генштаб України запевняють, що російські війська здійснили невдалі атаки на південний схід і південь від Новокалинового (11 км на північний захід від Авдіївки), на схід від Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) і Новобахмутівки (13 км на північний схід від Авдіївки), а також поблизу Авдіївки та Сіверного ( 6 км на захід від Авдіївки).

“Декілька російських “військкорів” стверджували, що тривають бої біля Авдіївського коксохімічного заводу та породного відвалу на півночі Авдіївки. Інший російський “військкор” стверджував, що українські війська контролюють щонайменше половину Авдіївського коксохімічного заводу і що нібито повідомлення про захоплення заводу російськими військами є неправдивими”, йдеться у повідомленні.

Однак американські аналітики не підтверджують заяв РФ про те, що окупанти захопили Авдіївський коксохімічний завод.

Також в ISW не підтверджують заяви російських “військкорів”, що їхні військові сили витіснили українські сили з кількох невизначених позицій у промисловій зоні на південному фланзі Авдіївки.

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