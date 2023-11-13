Ситуація під Бахмутом напружена, противник намагається атакувати – офіцер ЗСУ про нову тактику окупантів

Ситуація під Бахмутом лишається напруженою. Протягом останнього тижня російські окупанти активно намагаються провести атаки на позиції Сил оборони України.

Про це повідомив в ефірі телеканалу FREEDOM заступник командира штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олексій Тарасенко, передає НСН з посиланням на ТСН.

Ситуація на Бахмутському напрямку

“На жаль, ситуація дуже напружена, противник намагається атакувати вже кілька днів. У нього підійшли свіжі сили. І нові підрозділи, і старі отримали підкріплення в особовому складі”, розповів військовий. “Також спостерігаємо, що динаміка зменшення кількості боєприпасів у противника зараз припинилася, він явно отримав нові боєприпаси і значно посилив обстріли наших позицій, а також ближніх тилів”, зауважив Олексій Тарасенко.

Що в районі Кліщіївки

Кілька днів тому противник атакував силами доштурмової роти на Кліщіївському напрямку, говорить військовий:

“Дійшло навіть до залізничного полотна, але противник був відкинутий на колишні позиції”.

Ворог намагається новими силами просунутися в цьому напрямку, повернути колишні позиції, зазначив він.

“Очевидно, що для противника суттєвою є сама назва “Кліщіївка”, як і назви інших звільнених населених пунктів. Для них не стільки важлива, на мою думку, територія, скільки “бренд” у їхніх новинах, що вони повернули один із населених пунктів. Цього, звичайно ж, зараз не буде. У ворога немає суттєвих успіхів на нашому напрямку”, наголосив Олексій Тарасенко.

Армія РФ підтягнула резерви до Бахмута

Військовий розповів, що спостерігаються зміни в тактиці противника. За його словами, на передову прибули особи без попереднього досвіду бойових дій, оскільки динаміка переміщень з поодиноких та невеликих груп переросла в більш масштабні переміщення — до відділень та великих формувань.

Військовий робить висновок, що можливо, це військовий контингент, який пройшов тренування на полігонах, і зараз, завершивши навчання, вирушив на передову.

Раніше начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо повідомив, що ситуація на Бахмутському напрямку почала загострюватися ще минулого тижня.

“Активність на даному напрямку почалася з новою силою. Противник там від оборони перейшов до активної оборони, намагається відбити ті позиції, які у нього були втрачені. І, відповідно, на Бахмутському напрямку та південніше Бахмута ворог намагається тиснути на наші Сили оборони”, наголосив Фітьо.

Спікер зауважив, що раніше окупанти перебували в глухій обороні. Тепер ворог намагається “промацати” оборону українських воїнів – шукає слабкі місця та активно працює по позиціях Сил оборони артилерією.

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