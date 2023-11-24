В Україні демобілізують строковиків, які відслужили свій термін – Данілов

Українські військовослужбовці-строковики, у яких завершився термін служби, будуть демобілізовані. Про це повідомив в ексклюзивному коментарі Українському Радіо секретар РНБО Олексій Данілов, передає НСН.

В Україні демобілізують строковиків, які відслужили свій термін

За його словами, питання обговорювалося на Ставці Верховного Головнокомандувача і прийнято відповідне рішення.

“Сьогодні відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандуючого і цьому питанню було приділено велику увагу для того, щоб ми, по-перше, справедливо займалися питанням долучення до нашого війська тих людей, які необхідні нам для обороноздатності країни. Що стосується мобілізації людей, які проходили строкову службу, то на засіданні Ставки президент підняв це питання і попросив, і військові погодилися, що найближчим часом ці люди будуть демобілізовані. Відбудеться цей процес”, – сказав Данілов.

Він зауважив, що це справедливо. І додав, що строковики, в яких закінчився термін служби, але мають бажання лишитися у війську, зможуть сробити це на контрактній основі.

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