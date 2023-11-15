В чому полягає небезпека Telegram-каналів – Данілов

За словами секретаря Ради національної безпеки і оборони Олексія Данілова, головною небезпекою, з якої випливає і базова вимога до Telegram-каналів, є деанонімізація їхньої діяльності. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook, передає НСН.

В чому полягає небезпека Telegram-каналів

«Порушена нещодавно тема діяльності Telegram-каналів викликала більш ніж жваве обговорення у медіа і особливо у частини Telegram-спільноти, які в основному обурювалися висловленими застереженнями щодо їхньої діяльності і тих ризиків, які вони створюють. Щоб розвіяти «туман невизначеності» та домислів, хочу акцентувати увагу на декількох важливих пунктах, які, на мою думку, стосуються функціонування в Україні цих нових інформаційних майданчиків», – йдеться у повідомленні.

За словами Данілова, головною небезпекою, з якої випливає і базова вимога до Telegram-каналів, є деанонімізація їхньої діяльності. Він підкреслив, що відповідальні за поширення інформації, яка охоплює і впливає на мільйонну аудиторію, мають бути відомі.

«Які наслідки поширення «неназваними авторами», наприклад, фотографій результатів роботи ПВО, пересування Сил оборони, дислокацій військових підрозділів – ми всі бачили і знаємо. Ціна такої «журналістської» роботи – життя десятків людей цивільних і військових», – додав секретар РНБО.

Він також нагадав, що, готуючись до повномасштабного вторгнення, російські спецслужби створили розгалужену мережу Telegram «троянських коней», які ретельно маскуються під українські канали, мають гучні патріотичні назви, продукуючи «отруйний інформаційний контент».

«Треба врахувати, що цей процес створення, розкрутки і запуску контрольованих росіянами Telegram-проєктів йде постійно – вони адаптуються, враховують помилки, удосконалюються і витонченіше маскуються. Загроза впливу зі сторони путінського режиму на 10-мільйонну українську аудиторію користувачів Telegram нікуди не поділася. Вона постійна, вона над нами, як загроза ракетних ударів. Ми маємо про це пам’ятати!», – підкреслив Олексій Данілов.

Як противагу російському «інформаційному сміттю» секретар РНБО назвав якісний український продукт, який має авторів і відкриту редакційну політику.

«Гарний приклад: один з найбільших Telegram-каналів в Україні “Лачен пише”, ім’я засновника якого відомо і користується заслуженою довірою – блогер Ігор Лаченков, або канал, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Таких прикладів можна наводити багато, але головний принцип зрозумілий – перевірена інформація, об’єктивне висвітлення і патріотична позиція», – зазначив він.

Профілактикою загрози Олексій Данілов назвав медіаграмотність та постійну роботу з виявлення і викриття фактів дезінформації та маніпуляцій. Паралельно з цим, за його словами, має йти процес створення якісного українського інформаційного продукту та формування ситуації контентного домінування в українському Telegram-сегменті.

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