Чи здатна росія піти в наступ на Харків та Одесу – експерт оцінив ситуацію

Військовий експерт Юрій Федоров розповів, чи здатна росія піти в наступ на Харків та Одесу у 2024 році.

Кремль може планувати найзахмарніші цілі, однак вони просто не будуть реалістичними для виконання. Це стосується наступів на великі міста України. Сумнівно, що подібні перемоги чекатимуть росію у 2024 році. Такою думкою Федоров поділився з 24 Каналом, передає НСН.

У росії немає резервів

Британська преса передає, що владімір путін 2024 року намагатиметься піти на Харків та Одесу. Зокрема, на Харків окупанти нібито можуть наступати уже з середини січня.

У мене одразу виникає запитання, а чим путін хоче захоплювати Харків? Де він візьме резерви, де він візьме необхідне озброєння? Потрібно зібрати угруповання десь під сотню тисяч осіб та озброїти їх. Ці війська можна хіба зняти з якихось інших ділянок фронту, але там утворяться “дірки”, наголосив Юрій Федоров.

Очевидно, що за умов, коли у якомусь місці ослабне оборона росіян, туди прорвуться Збройні Сили України. Тому зараз у росії намагаються створювати нові частини. Однак знову постає питання, як та чим їх планують озброювати.

Резервів немає. Не так особового складу, як техніки. І тут є ще один момент – потрібна наявність офіцерського корпусу, командних кадрів. Тому що без офіцерів нові частини та утворення – це просто натовп, пояснив військовий експерт.

Всі боєздатні офіцери уже перебувають на лінії фронту, до речі, там же і помираючи. Офіцерів знищують приблизно так само часто, як і звичайних солдатів.

Наприклад, напередодні Нового року у Бєлгороді ліквідували 27-річного російського старшого лейтенанта Міхаїла Конопіцина. Він працював у складі воєнного слідчого відділу слідчого комітету росії.

Чи реальний наступ на Одесу

Щодо Одеси – гляньте на карту. Як дійти до Одеси з того місця, де зараз перебувають російські війська? Морський десант виключений після того, як втопили крейсер “Москва”. Тим паче Одеса добре захищена з моря, наголосив Федоров.

Для того, аби наступати на Одесу, росіянам доведеться провести дуже складні операції. Мовиться не лише про просування Херсонською областю, але захоплення Запоріжжя, рух на Миколаїв і вже звідти наступ на Одесу.

Я не уявляю, як росіяни можуть навіть планувати таке. Це дуже безграмотно. Думаю, про такі великі прориви у 2024 році з боку росіян не можна говорити. Вони робитимуть ставку на війну на виснаження, підкреслив військовий експерт.

Найімовірніше, окупанти надалі проводитимуть наступальні операції тактичного рівня, штурмові дії, аби виснажити ЗСУ.

Що відомо про можливий наступ росіян

Британське видання The Telegraph 4 січня опублікувало матеріал, в якому мовиться про ймовірність наступу росіян на Харків. Журналісти посилаються на джерело, близьке до ЗСУ, пишучи, що цими вихідними окупанти можуть посилити повітряні атаки, а вже нібито 15 січня – планують наступати на Харків.

Начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо назвав це “маячнею”. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що концентрація російських військових на кордоні з Харковом недостатня для наступу. Хоч додав, що ситуація “може змінювати щохвилини”.

Прокоментували статтю британської газети в Головному управлінні розвідки. Представник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що зараз зафіксовано накопичення сил та засобів на Куп’янському напрямку. Тож у ГУР не виключають можливості активних дій саме на цьому напрямку.

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