Росія може розпочати новий наступ під Харковом 15 січня – The Telegraph

Росія може розпочати новий наступ під Харковом 15 січня. Наразі окупанти посилюють бомбардування міста та області.

Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на джерело, близьке до Збройних сил України, передає НСН.

Вчора росіяни завдали ударів по Харкову та 15 навколишніх населених пунктах. Серед цілей були як цивільні будівлі, так і військові позиції, що розглядається як підготовка до великомасштабного наступу в найближчі тижні.

З посиланням на джерела видання пише, що російські війська можуть планувати подальше посилення повітряних атак у ці вихідні (у росії в цей час відзначатимуть Різдво). Незабаром після цього може бути наземний наступ, можливою датою його початку вважається 15 січня, додало джерело.

Нагадаємо, днями командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що окупанти продовжують інтенсивні наступальні дії на Куп’янському напрямку та перегруповуються на Лиманському.

Раніше у ЗСУ заявили, що росіяни планують захопити Куп’янськ, щоб використовувати його як плацдарм для подальшого наступу на захід.

Що відомо про можливість повторного наступу рф на Україну

Очільник МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що російські війська можуть спробувати здійснити масштабний наступ на Україну у січні-лютому. За його словами, про це може свідчити підготовка російських призовників, перекидання техніки та низка інших ознак.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний також зазначив, що у нього немає сумнівів, що “військові рф знову підуть на Київ”. За його словами, стратегічне завдання України — підготуватися до загострення війни, яке може статися наприкінці січня, або навесні.

Інститут вивчення війни повідомив, що російське військово-політичне керівництво формує умови для проведення наступу у найближчі місяці.

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