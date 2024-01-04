ЗСУ втратили позиції під Бахмутом, росія готує наступ на Куп’янськ – DeepState (мапи)

ЗСУ втратили позиції під Бахмутом, але мають невеличкі успіхи на Запоріжжі. А росія готує наступ на Куп’янськ. Про таке йдеться у свіжому зведенні DeepState, оприлюдненому 4 січня, передає НСН

Ворог продовжує тиснути у Харківській, Донецькій та Запорізькій областях. Посилив тиск і на півдні – у Херсонській області.

Російські окупанти намагались просуватись на декількох напрямах, і, на жаль, мали успіх в деяких районах. Зараз інтенсивність боїв знизилась через свята, але росіяни готуються до нових штурмів – підтягують резерви. Про це йдеться у зведенні DeepState.

Харківська область

На Сватівському напрямі ЗС РФ продовжують атакувати село Синьківка. Протягом 3 січня успіху в цьому вони не здобули. Також була спроба наступу південніше від села Вільшани, але Сили оборони її відбили. На сході від села Терни російські окупанти намагались покращити своє тактичне положення. Аналітики передали, що бої тривають.

Як повідомляв командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, ЗС РФ щодня проводять штурми поблизу села Синьківка. Там вони хочуть створити плацдарм для подальшого наступу на Куп’янськ.

Донецька область: ЗСУ втратили позиції під Бахмутом

На Бахмутському напрямі ЗС РФ намагались просувати одразу в районі декількох населених пунктів. Тиск продовжувався в районі селища Хромове та на півдні від села Богданівка. Українські війська, зі слів аналітиків, втратили частину позицій.

Також загарбники намагались просуватись поблизу звільнених Кліщіївки та Андріївки. Наступ поблизу висот Кліщіївки був відбитий, однак окупанти змогли покращити тактичне положення поблизу залізниці в районі Андріївки.

На Авдіївському напрямі ЗС РФ також мали деякі успіхи. У зведенні йдеться, що в районі селища Степове кожен день починається з ворожого штурму, і “вони стабільно отримують на горіхи”. Однак поблизу села Бердичі окупантам вдалося зайняти “пару посадок” в районі залізниці.

Також росіяни намагаються закріпитись у селищі Первомайське, там тривають бої. Окрім того, ЗС РФ пробують атакувати з міста Мар’їнка сусідню Георгіївку, щоб закріпитись там.

Запорізька область

На Запорізькому напрямі тривають бої на заході від села Роботине та заході, північному заході від села Вербове.

“Вдалося відбити деякі позиції біля Вербового”, — проінформували аналітики.

На Таврійському напрямі, як зазначено у зведенні, “важко”. Однак ЗСУ вдається утримувати плацдарм та покращувати тактичне положення.

“На жаль, ворог дуже сильно взявся за переправу. Як тільки з’являється наш човен, то по ньому летить все, що завгодно”, — пояснили у DeepState

На Бердянському напрямі — без змін.

Боїв стало менше через свята

Аналітики додали, що зниження інтенсивності боїв пов’язане зі святами. Вони припустили, що після Різдва у Росії активні бойові дії поновляться.

“Швидше за все, після московського різдва активні бойові дії знову поновляться. Так, як техніку продовжують перекидати з території московії на ТОТ. Більше того, відбувається нарощення окупаційної армії за рахунок зменшення втрат, яке є наслідком зменшення інтенсивності бойових дій” – йдеться у повідомленні

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