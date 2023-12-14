Війська рф просунулися біля Авдіївки, Мар’їнки і Куп’янська – DeepState (мапи)

Ворог наступає. Війська рф просунулися біля Авдіївки, Мар’їнки і Куп’янська. Про це повідомляють експерти DeepState і демонструють відповідні мапи бойових дій, передає з посиланням на Фокус НСН.

Де саме війська рф просунулися і на скільки

Російські підрозділи на кілька сотень метрів наблизились до Куп’янська, здобули певні успіхи на північному фланзі біля Авдіївки і окупували Мар’їнку майже на 100%. Про це 14 грудня повідомили експерти спільноти DeepState у Telegram-каналі.

Експерти вказали, що ворогу вдалось добитись певних успіхів у трьох точках на лінії фронту. У Харківській області ЗС РФ мають успіхи біля Лиману Першого (за 8 км від Куп’янська). У Донецькій області — біля Степового (за 2 км на північний захід від Авдіївки) та майже повністю окупували Мар’їнку на захід від Донецька.

На онлайн-карті бойових дій фахівці DeepState позначили ділянки, де росіяни посунули лінію фронту. Зокрема, станом на 14 грудня можна побачити, що біля Лиману Першого у напрямку Куп’янська лінія фронту пересунулась на більш як 600 м.

Зміни лінії боїв біля Степового зосереджені переважно на північ від околиць цього населеного пункту. На цьому відрізку ЗС РФ пройшли майже 400 м.

На карті можна також побачити, що Мар’їнка майже повністю в руках окупантів. Останні успіхи ворога — це ще “плюс” пів кілометра. Бої точаться на найзахідніших околицях населеного пункту. Відстань до Вугледара — приблизно 22 км, до Курахового — майже 13 км.

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