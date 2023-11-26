Росіяни просунулися у промзоні Авдіївки, ситуація на фронті важка – DeepState (мапи)

Росіяни просунулися у промзоні Авдіївки, ситуація важка і на інших напрямках фронту. Про це повідомили аналітики DeepState і показали нові мапи бойових дій, передає НСН.

Російські військові продовжують наступати на багатьох ділянках фронту, українські військові відбивають більшість атак, але не всі.

Росіяни просунулися у промзоні Авдіївки

Збройні сили Російської Федерації мають частковий успіх на Авдіївському напрямку.

Противник веде активні штурмові дії південніше Новокалинового, має частковий успіх. Ворог вів штурмові дії у Степовому, авангард зумів дійти до західних околиць села, але вдалі стабілізаційні заходи СОУ виправили ситуацію. К*цапи лізли до АКХЗ (Авдіївський коксохімічний завод, — ред.) щонайменше один раз. Південніше фільтрувальної станції ворог мав частковий успіх, — йдеться у повідомленні

Аналітики зазначили, що така ж ситуація спостерігається у промзоні на півдні Авдіївки, ворог зміг просунутися. Також окупанти продовжують штурми, в основному з задіянням піхоти, північніше Водяного.

Щодня ворог лізе в Первомайське зі сторони Пісків і щодня успіху не має, — наголосили аналітики

Сватівський напрямок

Крім цього, на Сватівському відрізку ворог наступає біля Лиману Першого та Синьківки, де намагається закріпитися, продовжуються бої. Також окупантам вдалося відновити втрачені позиції біля Іванівки.

Бахмутський напрямок

На Бахмутському напрямку ЗС РФ ведуть наступальні дії на околицях Хромового та по трасі з Бахмута на Іванівське. Ворог намагається покращити своє тактичне положення біля Кліщіївки та Андріївки.

Запорізький напрямок

На Запорізькому напрямку спостерігається важка ситуація для обох сторін південніше Роботиного, наголосили аналітики DeepState.

Таврійський напрямок

На Таврійському відрізку без змін, ворог продовжує завдавати удари КАБами та артилерією по Кринках, проте морська піхота продовжує утримувати плацдарм. Також зміни не спостерігається на Біломосковському, Сіверському, Бєлгородському та Бердянському відрізках.

Аналітики повідомили, що окупанти продовжують наступати на багатьох ділянках фронту, більшість атак відбивається, проте не всі. Також ворог почав частіше йти у “відмови” та здаватися у полон, ЗС РФ важче зібрати та вмотивувати штурмові групи.

Але радіти зарано, так як загальна чисельність військ дозволяє мати стабільний потік особового складу штурмів позицій СОУ. Ворог на повному серйозі планував на день “єдінєнія” 4 листопада взяти Авдіївку, – йдеться у повідомленні

Підкреслюється, що дуже важливе для нашої боротьби є рішення створити робочу групу з будівництва фортифікаційних споруд за участі Міноборони та Міністерство цифрової трансформації. У планах групи – змінити підхід до їхнього будівництва.

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