«Гатить з усього, що в нього є, і підтягує резерви»: ситуація на Запорізькому напрямку фронту

Про те, що відбувається на даному напрямку, Новини України – НСН розповідають з посиланням на Генштаб, речника легіону “Свобода” Костянтина Денисова та Сили оборони Півдня.

Ситуація на Запорізькому напрямку фронту: ворог гатить з усього, що у нього є

У Генштабі ЗСУ повідомляють, що від початку сьогоднішньої доби на Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області. На Гуляйпільському напрямку ситуація залишається без змін.

Найближчі 2 дні на Запорізькому напрямку ворог буде робити акцент на артилерію. Про це в ефірі телемарафону розповів речник легіону “Свобода” Костянтин Денисов.

Станом на 06:00 ранку 14 травня не припиняються артилерійські обстріли. Ворог гатить з усього, що в нього є, – заявив речник

Росіяни роблять акцент на артилерії через погодні умови. В регіоні йдуть дощі, що ускладнює запуск дронів та просування піхоти.

Також зазначається, що росіянам складно просуватися на Роботиному завдяки майстерності українських захисників. Оскільки росіяни вже рознесли все артилерією, зайняти вогневу точку чи закріпитися вони не можуть, в той час як українці дають відсіч окупантам.

Також Денисов розповів як саме діють росіяни. Глобально тактику вони не змінюють, лише трохи модернізують. Тепер ворожа піхота часто намагається заскочити на позицію на мотоциклах та на баггі та скорегувати артилерію. Раніше вони робили це пішки.

Крім того, зазначається, що росія не шкодує своїх солдат, в них значні втрати і тому підтягуються резерви. Вони іноді проводять ротації й завозять солдатів з тимчасово окупованого Криму та з Ростовської області через сухопутний коридор. Також стоять підрозділи з Північного Кавказу та найманці з Південної Осетії та Абхазії. Вони стоять на наших землях з перших місяців повномасштабного вторгнення.

Костянтин Денисов підкреслив, що росія дуже активно використовує артилерію і легіону “Свобода” дуже необхідні мавіки й дрони для боротьби з ворогом.

Страждає цивільне населення

Окупанти обстрілюють не тільки українських військових. Не вщухає терор цивільного населення.

Так, у Силах оборони Півдня повідомляють, що за минулу добу на Запоріжжі під ворожим вогнем перебувало 7 населених пунктів. Унаслідок застосування ворогом засобів вогневого ураження пошкоджені приватні житлові будинки. Люди не постраждали.

На Дніпропетровщині, яку ворог обстрілює з берега Енергодара, росіяни застосували FPV-дрони та обстріляли артилерією Нікополь, Мирівську та Червоногригорівську громади. Унаслідок застосування ворогом засобів ураження пошкоджено понад півтора десятка приватних житлових будинків, господарськи споруди, агрофірма, лінії електропередачі та газогін. Жертв серед населення вчора не було. А от сьогодні окупанти вбили у Нікополі чоловіка і поранили ще одного.

Росіяни отримують потужний вогонь у відповідь

Сили оборони Півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Протягом доби отримано підтвердження про зменшення кількості особового складу противника в південній операційні зоні (це і Запоріжжя, і Херсонщина) на 140 осіб.

Також ворог втратив тут 41 одиницю озброєння та військової техніки, з них:

1 реактивна система залпового вогню;

1 зенітно-ракетний комплекс “Тор-М2”;

3 гармати;

1 міномет;

17 одиниць авто-бронетехніки;

1 розвідувальний БпЛА;

2 станції радіоелектронної боротьби;

3 комплекси відеоспостереження “Муром-М”;

1 комплекс зв’язку “Старлінк”;

1 одиниця інженерного обладнання;

6 аерофотостанцій;

1 гідроскутер;

3 човни.

Знищено також місце зберігання боєприпасів, пункт управління підрозділу радіоелектронної боротьби, місце пуску БпЛА та 2 спостережні пункти.

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