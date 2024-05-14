Окупанти вбили у Нікополі на Дніпропетровщині чоловіка і ще одного поранили, вчергове обстрілявши місто вранці 14 травня.

Про це Новини України – НСН інформують з посиланням на міську раду Нікополя і поліцію.

Із самого ранку ворог відкрив по Нікополю артилерійський вогонь.

Вранці ворог вдарив по місту з важкої артилерії. Внаслідок цього загинув 45-річний чоловік, також дістав осколкових поранень 47-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким постраждалих, – написав міський голова Нікополя Олександр Саюк

Інформація щодо інших наслідків атаки уточнюється.

У поліції додали, що близько 8:30 ворог поцілив зі ствольної артилерії по прибережному сектору міста.

Від влучання в приватне домоволодіння загинув 45-річний чоловік. Ще один 47-річний місцевий мешканець отримав осколкові поранення. Його евакуювали з місця атаки рятувальники.

Окупанти вбили у Нікополі чоловіка і ще одного поранили

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