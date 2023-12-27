Росіяни прорвалися біля Авдіївки, а на Запоріжжі критична ситуація — DeepState

Росіяни прорвалися біля Авдіївки і атакували ЗСУ хлорпікрином біля Роботиного на Запоріжжі – тут склалася критична ситуація. Про ситуацію на цих та інших напрямках фронту інформують аналітики DeepState 27 грудня. Вони також публікують актуальні мапи боїв, передає НСН.

Російські окупанти тиснуть на Сили оборони практично на усіх напрямках, зокрема, на заході від Роботиного склалася критична ситуація, а поблизу Богданівки ЗС РФ змогли захопити ділянку вище села.

Ситуація по всій лінії українського фронту залишається напруженою. Окупанти мають успіхи на кількох ділянках, зокрема, на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Про це свідчать дані аналітиків DeepState, оприлюднені 27 грудня.

За інформацією аналітиків на Біломосковському, Сіверському та Бєлгородському напрямках суттєвих змін не зафіксовано.

Ситуація на Сватівському напрямку

На Сватівському напрямку ЗС РФ проводять атаки східніше Тернів, щоб покращити своє тактичне положення. Більш активно і масивно ворог атакує у Серебрянському лісництві. На цій ділянці окупанти залучили величезну кількість особового складу.

Поки вдається стримати натиск орди, позиції в лісах завалені трупами росіян, але варто розуміти, що втрати несуть і Сили Оборони, хоч і в рази менші. ЗС РФ застосовують КАБи по лісництву. Відчувається, що вони діють поспіхом, — йдеться в повідомленні DeepState

Ситуація на Бахмутському напрямку

На Бахмутському напрямку російські загарбники продовжують наступати біля Богданівки. Їм вдалося дотиснути посадку вище села, але завдяки гарній роботі українських операторів БпЛА, вдалося збавити наступальний потенціал ворога.

За попередньою інформацією з декількох джерел, окупанти зайняли кладовище біля Богданівки, хоча дехто запевняє що і кладовище і басейн досі під нашим контролем. Ворогу вдалося просунутися східніше Іванівського. Тривають бої за висоти біля Кліщіївки, які к*цапи досі не зайняли і сподіваємося не займуть, — йдеться в повідомленні

Зазначається, що ЗСУ спробували зайняти відвал біля руїн шахти №21 “Шевелівка”, але успіху, на жаль, не мали.

Ситуація на Авдіївському напрямку

На цій ділянці фронту ЗС РФ ведуть активні наступальні дії в Степовому, Сили оборони завдають по них ударів, і атаки вдається відбити. За словами аналітиків, почастішали випадки, коли на штурм йде лише ворожа техніка, а піхота відмовляється штурмувати.

Північніше Степового ворог атакує позиції Сил Оборони, тривають бої.

На авдіївських дачах противник зумів трохи прорватися на південь, але його було відкинуто на вихідні позиції. Періодично ворог ходить штурмувати посадки південніше Сєверного, точна ситуація невідома.

ЗС РФ продовжують атакувати наші позиції в межах Первомайського, бої тривають. Ворог захопив руїни міста Мар’їнка, Сили Оборони вибудовують нову смугу оборони на околицях та за межами міста — зазначили аналітики

На Бердянському напрямку, за інформацією DeepState, суттєвих змін на фронті немає.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Аналітики DeepState повідомляють, що на захід від Роботиного склалася просто критична ситуація. Ворог нарощує присутність артилерії та збільшив активність застосування КАБів. Крім того, на позицію однієї з механізованих бригад ворог скинув хімічні речовини, які спровокували блювоту, запоморочення та утруднення дихання.

“Через обмеження від керівництва бригади, кадрами не можуть поділитися. Швидше за все, це був хлорпікрин, який к*цапи застосовують з перших днів повномасштабного вторгнення”, — кажуть експерти.

Ситуація на лівому березі Дніпра

На Таврійському напрямку російські окупанти намагаються вибити Сили оборони з раніше зайнятих позицій на лівому березі Дніпра. Окупанти намагаються витіснити українських захисників з плацдарму в Кринках, але суттєвих змін не зафіксовано.

Висновки аналітиків

Аналітики DeepState підсумовують, що ЗС РФ продовжують тиск на Сили оборони України на більшій частині лінії зіткнення. Цілі росіян незмінні — дійти до Куп’янська, витіснити за Жеребець, дійти до Часового Яру, оточити Авдіївку та вийти на оперативний простір біля Мар’їнки.

Нагадаємо, що ЗС РФ просунулися в районі Авдіївки Донецької області. Нещодавно вони підтвердили незначне просування на північний захід, південний захід і південний схід від міста.

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