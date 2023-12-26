Мінус великий десантний корабель і ще більше 100 одиниць техніки: ситуація на фронті 26 грудня

Повномасштабна війна в Україні триває вже шістсот сімдесят першу добу. Про ситуацію на фронті 26 грудня, успіхи ЗСУ, втрати окупантів і нічну повітряну атаку НСН повідомляє, посилаючись на Генштаб ЗСУ.

Нічна повітряна атака сьогодні

Із 18.30 25 грудня по 03.00 26 грудня 2023 року противник атакував з південно-східного напрямку ударними БпЛА типу «Shahed».

Усього зафіксовано пуски 19 «шахедів» із районів Балаклава – тимчасово окупований український Крим та Приморсько-Ахтарськ – рф.

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних Сил та інших Сил оборони України знищено 13 ударних БпЛА типу «Shahed» у межах Одеської, Херсонської, Миколаївської та Хмельницької областей.

Близько 02.30 26 грудня тактична авіація Повітряних Сил атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту рф «Новочеркаськ» в районі Феодосії.

Загальна ситуація на фронті 26 грудня

Протягом минулої, різдвяної, доби відбулося 98 бойових зіткнень. Російські загарбники завдали по території України 1 ракетного та 42 авіаційних ударів, вчинили 56 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Минулої доби російські окупанти знову атакували Україну із застосуванням 19 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 13 із цих ударних дронів.

Авіаційних ударів ворога зазнали: Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Діброва, Сіверськ, Виїмка, Спірне, Веселе, Новобахмутівка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем російських агресорів опинилися близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на окремих напрямках

У зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність, щоб не допустити перекидання наших військ на загрозливі напрямки, уздовж державного кордону в бєлгородській області нарощує щільність мінно-вибухових загороджень.

У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак росіян біля населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атак ворога в районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника поблизу населеного пункту Богданівка, що на Донеччині.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати росіян, які не полишають спроб оточити місто Авдіївка. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Таким чином, протягом минулої доби відбито 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 – неподалік Первомайського і Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян у районі Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники зупинили 6 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 3 штурми московитів у районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони стали на заваді 7 атакам окупантів біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони України продовжують заходи із розширення плацдарму на лівому березі Дніпра. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби росіяни вчиняли 12 штурмових дій, які були безуспішними. Окупанти отримали гідну відсіч та відступили.

Щодо подій на тимчасово окупованій ворогом території. До населеного пункту Дніпровка в Запорізькій області прибули співробітники фсб росії, які здійснюють пошук та арешти проукраїнськи налаштованих громадян серед місцевих мешканців.

Успіхи ЗСУ

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати російським військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація ЗС України завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Також, уже сьогодні вночі, в районі Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму, тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала крилатими ракетами великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян, 2 їхні склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси.

Орієнтовні втрати російських військ минулої доби становлять: 1010 окупантів, 22 танки, 37 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 22 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 1 корабель, 34 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки.

Втрати окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.12.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько/ about 354960 (+1010) осіб,

танків ‒ 5899 (+22) од,

бойових броньованих машин ‒ 10956 (+37) од,

артилерійських систем – 8366 (+19) од,

РСЗВ – 934 (+0) од,

засоби ППО ‒ 614 (+1) од,

літаків – 329 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6458 (+22),

крилаті ракети ‒ 1618 (+1),

кораблі /катери ‒ 23 (+1) од,

підводні човни – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 11109 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1239 (+5)

Дані уточнюються.

Ще новини України: Ворог атакує, але отримує по зубах: що відбувається на фронті 21 грудня