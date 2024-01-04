ЗСУ здався в полон російський командир підрозділу з Санкт-Петербурга – що він розповів (відео)

На Куп’янському напрямку ЗСУ здався в полон російський командир відділення 350 мотострілкового полку з Санкт-Петербурга.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський, передає НСН.

Російський військовий розповів, що у рф працював енергетиком. Був мобілізований: додому прийшли співробітники військкомату і поліції. За словами росіянина, це сталось 23 жовтня, а 24 він пішов до військкомату з “бронюванням”. Але йому пояснили, начебто такий папірець, на якому підприємство пише, що має потребу у такому фахівцеві, вже не підходить. Мовляв, правила змінились тиждень тому, і бронювати працівників потрібно через Генштаб ЗС рф. Тож енергетика забрали.

“Нам казали, що будуть “працювати професіонали”, контрактники, а мобілізовані будуть в охороні і теробороні. Казали, що будемо на кордоні стояти, охороняти склади та мости. А не когось вбивати… Коли пішов у першу відпустку, хотів “злитись”, але були великі терміни (ймовірно, росіянин має на увазі терміни ув’язнення – ред.)”, скаржиться окупант.

Далі він розповів, що у листопаді його відправили штурмувати Синьківку.

“Нам треба було протриматись 3-4 дні, командування нам не давало ні їжі, ні води: я пив воду, яка від дощу стікала в бліндаж, або коли танув сніг. Не було і боєприпасів. На 6 день на цих позиціях нас штурмували ЗСУ на танку. Сказали здаватись, і ми здались у полон”, розповів обставини потрапляння до полону Головін.

Він також розповів про втрати серед своїх побратимів. За словами військового рф, на початку їхній підрозділ налічував 100 осіб, до штурму Синьківки − 50 людей, а після бойових дій в населеному пункті він на власні очі бачив 12 загиблих − за 8 годин роботи ЗСУ.

ЗСУ здався в полон російський командир. Відео

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